Maikundgebung Oberhausener DGB-Chef erinnert am 1. Mai an den 2. Mai 1933

Oberhausen. Maikundgebung auf dem Ebertplatz: Am Tag der Arbeit geht es in Oberhausen um die Ereignisse des 2. Mai 1933 und viele andere Gewerkschaftsthemen.

Der 1. Mai 2023 blickt auf den 2. Mai 1933: Der Oberhausener DGB-Chef Michael Schneider hat am Montag bei der Oberhausener Maikundgebung auf dem Ebertplatz an die Zerschlagung der freien deutschen Gewerkschaften vor genau 90 Jahren am 2. Mai 1933 erinnert.

Damals stürmten – einen Tag nach dem Tag der Arbeit – überall im Land Nazis aus SA und SS die Häuser und Büros der deutschen Gewerkschaften und des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB). Der 1. Mai 2023 trage die Botschaft und Mahnung des 2. Mai 1933 in sich, sagte Michael Schneider vor mehreren hundert Kundgebungsteilnehmern auf dem Ebertplatz. Nie wieder dürfe sich ein solches Ereignis wiederholen. Und zudem gelte es, für inhaftierte Gewerkschafter, etwa in Weißrussland und im Iran, konsequent einzutreten und deren Freilassung immer wieder einzufordern.

Danach richtete Michael Schneider in seiner Rede den Blick auf den Ukrainekrieg. „Wir fordern die russische Regierung auf, die Kämpfe endlich zu beenden“, rief er unter dem Applaus der Gewerkschafter. „Die Waffen müssen endlich schweigen!“ Zudem müsse die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt werden.

Schneider skizzierte zugleich aus gewerkschaftlicher Sicht wichtige Zukunftsperspektiven der Arbeitswelt. Der Arbeitsplatz müsse künftig stärker als „Ort der Demokratie“ in den Blick genommen werden. Sichere und gut bezahlte Arbeit sowie Teilhabe an der Gestaltung der Arbeitswelt schützten vor antidemokratischen Einstellungen. Und: „In Krisenzeiten wie diesen brauchen wir starke Tarifergebnisse“, ergänzte der Oberhausener DGB-Chef, der die weitverbreitete Armut von Familien mit Kindern in Stadt und Region als einen Skandal bezeichnete.

Kundgebung am 1. Mai: Zahlreiche Stände auf dem Ebertplatz

Bei Mai-Sonnenschein versammelten sich die Gewerkschafter auf dem Ebertplatz. Foto: Oliver Müller / FFS

Auf dem Ebertplatz waren wieder zahlreiche Info- und Essensstände aufgebaut, so dass sich das Publikum bei Mai-Sonnenschein entspannt versammeln konnte. Vor der Kundgebung startete der traditionelle Umzug vom Altmarkt ins Theaterviertel. Mit wehenden Gewerkschaftsfahnen zogen die Teilnehmer am Bahnhofsvorplatz vorbei zum Ebertplatz.

Zu den weiteren Rednern zählte auch Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU), der die Grüße der Stadt Oberhausen an die Gewerkschaften und an die Arbeitnehmer überbrachte. „Ungebrochen solidarisch“ – das Motto des 1. Mai 2023 stehe auch für das gute und mitmenschliche lokale Miteinander, das in Oberhausen gepflegt werde.

Daniel Schranz erinnerte zugleich an die schlimme Situation der Bevölkerung in der ukrainischen Partnerstadt Saporishja, die täglich von russischen Angriffen bedroht sei. Auf seinem Schreibtisch im Rathaus liege jetzt ein Stück von einer russischen Rakete, die in Saporishja eingeschlagen sei. Schranz: „Ein Symbol dafür, dass die Menschen in unserer Partnerstadt nicht aufgeben werden.“

Lennart Garnhartner, Vorsitzender der DGB-Jugend, wies danach in seiner Ansprache besonders auf die finanziell prekäre Situation vieler junger Menschen in der Bundesrepublik hin. Er fordert mit Blick auf studentische Beschäftigte an den Hochschulen verlässliche Tarifverträge. Die Arbeitgeber forderte der Jung-Gewerkschafter eindringlich auf, endlich für genügend Ausbildungsplätze zu sorgen; nur so könne der viel beklagte Fachkräftemangel wirksam bekämpft werden.

IG-Bau-Gewerkschafter Carsten Burckhardt: „Herr Putin, beenden Sie diesen Krieg!“

IG-Bau-Gewerkschafter Carsten Burckhardt: „Herr Putin, beenden Sie diesen Krieg!“ Foto: Oliver Müller / FFS

Eine Fülle von Themen nahm schließlich Hauptredner Carsten Burckhardt, Bundesvorstand der IG Bau (Bauen-Agrar-Umwelt), in den Blick. „Herr Putin, beenden Sie diesen Krieg!“, rief er aus. Russland müsse den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine sofort beenden. Es handele sich um einen Krieg von „Zar Putin“, um das Land zu unterwerfen.

Mit Blick auf die Innenpolitik hatte der Gewerkschafter eine markante Forderung parat: Der Staat solle mit einem Anteil vom 25 Prozent plus einer Aktie bei großen Wohnungsunternehmen wie Vonovia einsteigen, um den Neubau bezahlbarer Mietwohnungen weiterhin zu gewährleisten: „Drehen wir die Privatisierungsschraube im Wohnungsbau zurück“, rief Carsten Burckhardt aus. Nur so lasse sich der so dringend notwendige, neue Wohnraum in Deutschland schaffen.

