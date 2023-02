Oberhausener Dachgarten: Führungen zeigen Besonderheiten auf

Oberhausen. Auf dem Jobcenter beim Altmarkt befindet sich ein imposanter Dachgarten. Oberhausener können an zwei Terminen mehr über das Konzept erfahren.

Hoch über den Dächern der Oberhausener Innenstadt befindet sich – ein Garten. Auf dem Jobcenter am Altmarkt errichtete die Stadt 2019 für rund 4,5 Millionen Euro eine Art Landwirtschaftsfläche mitten in der City. Der Altmarktgarten hat bereits Auszeichnungen bekommen, Forschende besuchen und untersuchen ihn. Nun stellt eine Führung die Besonderheiten vor.

Das Bildungswerk Ruhrwerkstatt bietet in Kooperation mit dem Fraunhofer Umsicht und der Firma Exner Grüne Innovation zwei Führungen an, in denen das Konzept erklärt wird. Die Führungen finden am 30. März um 16 Uhr und am 4. April um 12 Uhr statt. Bei Interesse sind weitere Informationen auf der Internetseite www.bildungswerk-ruhrwerkstatt.de zu finden oder unter der Telefonnummer 0208 8575 640 erhältlich. Das Angebot ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung beim Bildungswerk ist allerdings erforderlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen