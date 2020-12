Oberhausener CDU weist SPD-Kritik zu Krisenpolitik zurück

Oberhausen. Die Corona-Krisenbewältigung der schwarz-gelben Landesregierung sieht die SPD als erbärmlich an. Die CDU hält eine solche Wertung für unmöglich.

Die Oberhausener Christdemokraten zeigen sich enttäuscht über die harsche Kritik der SPD-Landtagsabgeordneten Sonja Bongers an der Corona-Krisenpolitik der schwarz-gelben Landesregierung. Das Land lasse die Krankenhäuser und deren Mitarbeiter im Stich, der „Hasardeur Laschet“ könne keine Krise managen, hatte die Oberhausener SPD-Ratsfraktionschefin gesagt.

Nach Meinung des Oberhausener CDU-Landtagsabgeordnete Wilhelm Hausmann falle die SPD damit in alte Feindbilder des Klassenkampfes mit Formulierungen aus der Mottenkiste der 1960er und 1970er Jahre zurück. „Gerade bei einem sensiblen Thema wie Corona, wo wir derzeit in einer entscheidenden Phase des gemeinsamen Kampfes stehen, kann ich nur darum bitten, zu Sachlichkeit und Seriosität zurückzukehren. Mit ihrer jetzt an den Tag gelegten Rhetorik stößt Frau Bongers auf Zustimmung von Kreisen, die wir hoffentlich beide nicht suchen”, erklärte der CDU-Politiker nach Angaben einer Pressemitteilung.

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter.<<<

Selbstverständlich ist es nach Meinung von Hausmann erlaubt, die Politik der Landesregierung zu kritisieren. Wenn Sonja Bongers aber die Zustände in den Krankenhäusern kritisiere, ohne brauchbare Vorschläge für Lösungen zu machen, dann dränge sich der Verdacht auf, dass sie Pandemie nutze, um sich damit politisch zu profilieren.