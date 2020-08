Oberhausener Bürger sehen die Grüne Lunge im Norden bedroht

Oberhausen. Die Interessengemeinschaft Oberhausener Norden wagt einen neuen Anlauf und lädt am 3. September zur Debatte um Flächenverbrauch in der Stadt ein.

Sie sehen Grünflächen bedroht und damit das Stadtklima in Gefahr, weil sich die Verantwortlichen im Rathaus zu sehr dem Bebauungsdruck beugen. So der Vorwurf der Interessengemeinschaft Oberhausener Norden (IG), die ihr Anliegen im März einer breiten Öffentlichkeit vorstellen und mit der Politik diskutieren wollte.

Doch die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie machten den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Nun unternimmt die Interessengemeinschaft einen zweiten Versuch und lädt Bürger und Politiker am Donnerstag, 3. September, ab 19 Uhr zu einem Diskussionsabend ins evangelische Gemeindehaus an der Forststraße 71 ein. Vertreter von Parteien werden nach Angaben der Organisatoren auf dem Podium dabei sein.

Grünflächen fallen Wohnungsbau zum Opfer

Dort soll es um die Sichtweise der Interessengemeinschaft gehen, in der sich Bürger aus dem Norden zusammengefunden haben. Was sie umtreibt: „Wir beobachten mit Sorge, dass unsere Stadt im Norden zersiedelt und zerfasert wird. Viele Grünflächen fallen dem Wohnungsneubau zum Opfer“, heißt es im Flugblatt der IG. Die Bauprojekte (Zum Steinacker, Am Tüsselbeck, Im Mattensfeld, Emmericher Straße) „zerstören nachhaltig wichtige Verbund- und Ausgleichsflächen“, so hat es die IG in einem Bürgerantrag an die Stadtverwaltung 2019 formuliert.

Wegen Corona gelten an dem Abend besondere Hygienevorschriften: Im Gebäude müssen Mund-Nase-Schutzmasken getragen werden, die am Sitzplatz abgenommen werden können. Die Stühle werden in 1,50 Meter Abstand aufgestellt. Wer kommen möchte, muss sich zuvor per Mail anmelden: ig-oberhausen-nord@t-online.de.