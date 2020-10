Sie sind jetzt zwischen Anfang 60 und Anfang 80 Jahre alt, kennen sich zumeist seit mehr als 60 Jahren und kegeln zusammen seit einem halben Jahrhundert. Sie sind „Der alte Haufen“. Und darum heißt ihr Kegelclub auch so – von Anfang an, als der „Haufen“ noch gar nicht so alt war.

„Das war so’n Spruch vom Werner Alfes“, erinnert sich lachend Hermann Schreiber, einer der „Gründerväter“, und führt aus: „Wir kamen alle von der Postwegschule, die damals noch Volksschule war, waren oft gemeinsam Messdiener in Herz Jesu in Sterkrade und auch noch zusammen in der katholischen Jugend aktiv.“ Etwas – nicht viel – älter geworden, kam die Idee eines weiteren Treffens zum Kegeln. Es scheint Zeiten zu geben, da denkt man, man sähe sich nicht oft genug. . .

Sonntags ab zehn Uhr an der Kegelbahn

Das Klubleben nahm seinen Anfang im Lokal „Zum Köbes“ bei Wirt Jakob Dezelak. Da die zehn Mitglieder (derzeit sind es übrigens neun, passt ja auch zum Kegeln. . .) allesamt Junggesellen waren, und auch weil die Bahn da gerade zur Verfügung stand, wurde sonntags ab zehn Uhr gekegelt. „Getrunken natürlich auch“, wirft Heinz Becks schmunzelnd ein, „und damit war bisweilen nach dem letzten Wurf gegen 13 Uhr noch nicht Schluss“.

Das gefiel den Keglern vermutlich besser als ihrem Umfeld, denn: „Der Sonntag war dann meistens gelaufen“, kommentiert Hermann Schreiber trocken. Längst wird alle vier Wochen freitags ab 20 Uhr gekegelt, weil der Termin familienfreundlicher ist. Und nach der letzten Partie wird zwar noch eine letzte Runde getrunken, aber mehr ist nur noch selten drin. „Werden ja alle älter“, scheint da ein Bedauern in der Stimme von Heinz Becks mitzuschwingen.

Viele Lokale gibt es gar nicht mehr

Fünfzig Jahre zusammen zu kegeln, ein halbes Jahrhundert in ziemlich homogener personeller Zusammensetzung einen Teil der Freizeit zu verbringen, kann auch schwierig sein. „Ach“, wirft da Reiner Schwindenhammer ein, „wir haben immer für Abwechslung gesorgt“. Ins Durcheinander kommen die Kegelbrüder schon, wenn sie auf die Schnelle mal aufzählen wollen, wo sie überall schon ihre Abende abgehalten haben. Zahlreiche der gastlichen Betriebe gibt’s nicht mehr, zuletzt mussten sie das „Deutsche Haus“ in Sterkrade-Mitte verlassen, um zum „Haus Pargmann“ an den Buchenweg zu wechseln.

Gastkegler willkommen Zur Zeit hat „Der alte Haufen“ einen freien Platz. Ihm eilt es allerdings nicht mit einer Nachbesetzung. Dennoch sind Interessenten – auch als Gastkegler – willkommen. Entsprechende Anfragen beantwortet Hermann Schreiber unter 0208-607962. Das Jubiläum wird am Sonntag, 18. Oktober, ab 11 Uhr im Clubhaus der Sportfreunde Königshardt gefeiert. Dazu sind auch die Damen der Kegelbrüder zugelassen, die ansonsten nur bei Grillabenden oder gemeinsamem Fußballgucken dabei sind.

Die nördliche Stadthälfte, aus der sie alle stammen, ist aber Heimat geblieben. „Komisch“, findet Heinz Becks allerdings, „dass bei uns keiner irgendwie mit der GHH zu tun hatte. In unseren Familien schon, aber wir selbst haben nie da gearbeitet.“ Ein berufliches Kaleidoskop offenbarte der „alte Haufen“ in dieser Hinsicht: Fliesenleger, Kfz-Schlosser, Buchbinder, Metzger, Versicherungskaufleute, Querschnitt durch die Bürgerschaft.

Kegeltouren sorgen für Gesprächsstoff

Was – neben den Umzügen von Kegelbahn zu Kegelbahn – immer und oft mit langem Nachhall für Gesprächsstoff im Klubleben sorgte, waren natürlich die jährlichen Kegeltouren. Radfahren im Münsterland, im Sauerland, Winzerfeste an Rhein und Mosel, Nord- und Ostsee auf dem Schiff, zum Wintersport nach Bayern und Österreich, zur Erkundung nach Paris, zur Erholung nach Mallorca und Bulgarien. „Da saß plötzlich der Jürgen Drews bei uns am Frühstückstisch“, erinnert sich Heinz Becks: „Bulgarien wollte mal Mallorca Paroli bieten, und da hat der Jürgen das Terrain sondiert.“ Ein Privatkonzert hat er am Schwarzmeerstrand allerdings nicht gegeben.

