Oberhausener Arbeitslosenzahl sinkt bereits zum vierten Mal

Das Logo der Agentur für Arbeit Oberhausen am weithin sichtbaren Büro-Hochhaus an der Mülheimer Straße.

Oberhausen. Trotz der Wirtschaftskrise, ausgelöst durch die Corona-Schutzmaßnahmen, sieht Oberhausens Arbeitslosenbilanz nicht so schlecht aus.

Trotz der anhaltenden Corona-Wirtschaftskrise ist die Arbeitslosigkeit in Oberhausen im November 2020 den vierten Monat in Folge gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 10,7 Prozent. Das ist zwar rund ein Prozentpunkt höher als Ende 2019, aber die November-Quote liegt 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Oktober 2020. Insgesamt zählt die Oberhausener Arbeitsagentur im Stadtgebiet 11.842 gemeldete Menschen ohne Arbeitsplatz – das sind 270 weniger als im Vormonat, jedoch knapp 1300 Personen mehr als vor einem Jahr.

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter. <<<

„Mit Blick auf den aktuellen weichen Lockdown des öffentlichen Lebens bleibt nun abzuwarten, wie sich die Arbeitsmarktsituation entwickelt. Bisher ist der saisonale Rhythmus nicht beeinträchtigt worden und große Entlassungswellen konnten mit Hilfe der Kurzarbeit vermieden werden“, beobachtet Arbeitsagentur-Geschäftsführerin Christiane Artz. Im November hatten 83 Oberhausener Betriebe für 926 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. „Wir hoffen, dass die Nutzung von Kurzarbeit die Unternehmen auch weiterhin so gut unterstützen kann. Trotz der aktuellen Einschränkungen haben uns die Oberhausener Betriebe mehr Stellen gemeldet als im Oktober.“

Logistikunternehmen bieten viele freie Arbeitsplätze an

Zum Stichtag standen 1651 freie Stellen zur Verfügung, 79 mehr als im Oktober und 358 weniger als im November 2019. Die meisten Unternehmen, die neue Beschäftigte suchen, stammen aus den Branchen Verkehr und Logistik – das ist naheliegend, da der Online-Handel mit entsprechenden Paketdienstleistungen bekanntlich in der Corona-Pandemie boomt. „Das klassische Weihnachtsgeschäft ist in diesem Jahr allerdings nicht so stark ausgeprägt, es gibt zwar eine steigende Anfrage nach Verkaufspersonal, aber dies ist nicht vergleichbar mit den Vorjahren“, berichtet Artz.

Die Unterbeschäftigung umfasste im November knapp 15.700 Personen – über 900 mehr als vor einem Jahr. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 13,7 Prozent. In der Unterbeschäftigung werden nach der offiziellen Definition zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder sie in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind.