Oberhausener Apotheken und Praxen schließen aus Protest

Bereits am 14. Juni dieses Jahres blieben viele Apotheken geschlossen. Am 15. November 2023 gibt es eine Fortsetzung.

Oberhausen. Apotheken und Hausärzte sind für den 15. November aufgerufen, Filialen und Praxen geschlossen zu halten. Diese Notfall-Apotheken haben geöffnet.

Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung kündigen Apotheken erneut einen Protesttag an: Am Mittwoch, 15. November 2023, bleibt ein Großteil der Oberhausener Apotheken dicht. Neu: Nach Angaben von Apotheken-Sprecher Lukas Heuking schließen sich auch viele Arzt-Praxen an, der Hausärzteverbund Nordrhein habe solidarisch ebenfalls zum Protest aufgerufen. Die Kassenärztliche Vereinigung teilt die Kritik an der Bundespolitik ebenfalls. >>> Protesttag der Apotheken – was Patienten wissen müssen

Die Notfall-Versorgung solle, wie auch beim ersten Protesttag dieser Art am 14. Juni dieses Jahres, gewährleistet werden, verspricht Heuking. Nach jetzigem Stand halten am Mittwoch, 15. November, die Apotheke am Sterkrader Tor und die Einhorn-Apotheke an der Alleestraße in Alstaden/Lirich einen Notdienst vor. >>> Tagesaktuelle Übersicht: Apotheken-Notdienst in Oberhausen – Wer hat geöffnet?

Lukas Heuking sieht das derzeit noch funktionierende Apothekennetz durch die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gefährdet. Die Regierung spare an der falschen Stelle: Honorare würden gekürzt, Festzuschläge seien seit elf Jahren nicht erhöht worden. Dabei litten auch Apotheken unter steigenden Betriebskosten. Immer mehr Apotheken im Land drohe das Aus. Darauf wollen sie am 15. November aufmerksam machen.

Die Kassenärztliche Vereinigung kritisiert insbesondere „die seit Jahren anhaltende Unterfinanzierung der ärztlichen Leistungen, das Übermaß an staatlicher Bürokratie, den harten Sparkurs der Krankenkassen und die anhaltende Krise bei Arzneimittellieferungen“.

Da sich im Sommer fast alle Oberhausener Apotheken an dem Protest beteiligt haben, geht Apotheken-Sprecher Heuking auch dieses Mal von einer hohen Beteiligungsquote aus.

