Oberhausener AfD freut sich auf Zusammenarbeit mit der CDU

Oberhausen. Der Oberhausener AfD-Kreisverband freut sich nicht nur über den Höhenflug in Umfragen, sondern auch über die CDU-Debatte zur Zusammenarbeit.

Die von CDU-Bundesparteichef Friedrich Merz angestoßene Debatte, in wie weit die CDU doch auf kommunaler Ebene mit der rechtspopulistischen AfD zusammenarbeiten, kooperieren oder gestalten muss, hat die Oberhausener AfD-Fraktion positiv zur Kenntnis genommen.

„Kaum sind die Umfragewerte der AfD auf Allzeithoch, signalisiert die Merz-CDU ihre Botschaft zur Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene. Es bedarf einer auf Bundes-, Landes-, wie auch auf kommunaler Ebene guten Zusammenarbeit aller konservativen und vernünftigen Kräfte“, heißt es einer Pressemitteilung der vierköpfigen AfD-Fraktion im Oberhausener Rat.

AfD-Bundesvorsitzender Tino Chrupalla begrüßt CDU-Debatte zu seiner Partei

Schon der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla hatte nach dem ZDF-Sommerinterview von Merz auf Twitter freudig geschrieben: „Nun fallen erste Steine aus der schwarz-grünen Brandmauer. In Ländern und Bund werden wir die Mauer gemeinsam niederreißen.“

Merz hatte im Interview gesagt: „Wenn ein Landrat oder ein Bürgermeister von der AfD gewählt wird, dann haben wir das doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“ Am nächsten Morgen hatte er seine Aussage korrigiert: „Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.“ Der Oberhausener CDU-Chef Wilhelm Hausmann hat Merz AfD-Aussagen gestützt und bemerkt, dass es in kleinen Gemeinden in der Praxis kaum möglich sei, die Zustimmung von CDU-Politikern zu sachlich sinnvollen AfD-Anträgen zu verhindern.

Rolle rückwärts der CDU wundert die AfD-Ratsfraktion in Oberhausen

Über die Rolle rückwärts von Merz wundert sich nach eigenen Angaben die Oberhausener AfD-Fraktion. Bei der Kommunalwahl 2020 hatte die Partei, die derzeit bundesweit als rechtsextremistischer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet wird, in Oberhausen auf Anhieb 7,6 Prozent erzielt.

Mit den vier AfD-Ratsleuten gibt es im Oberhausener Rat bisher keine Zusammenarbeit der anderen Gruppen oder Fraktionen. Das ärgert die AfD-Fraktion durchaus. Denn: Im Stadtrat habe die AfD bereits jetzt „guten und konservativ geprägten Anträgen“ der anderen Fraktionen zugestimmt. „Dass dagegen Anträge unserer Fraktion wortlos abgelehnt werden, zeugt von einer Kindergarten-Mentalität und einer vorauseilenden Obrigkeitsgehorsamkeit.“

