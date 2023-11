Oberhausener ärgert sich: Kunstwerk am Wehrplatz verdreckt

Oberhausen. Seit mehr als zwanzig Jahren steht die Sängerin am Wehrplatz in Oberhausen. Doch ihre Farbe strahlt nicht mehr so wie einst. Die Stadt reagiert.

„Ich möchte auf etwas sehr Negatives aufmerksam machen“, schreibt uns Fred Schröder in einer Mail. Was den Oberhausener stört? Der Zustand der „Sängerin“ am Wehrplatz. Seit 1999 steht das Kunstwerk des deutschen Bildhauers Otmar Alt an der Mellinghofer Straße in Dümpten. Doch in den vergangenen Monaten hat die Plastik arg gelitten. „Leider haben Feuchtigkeit und einige Beschädigungen die Strahlkraft dieses Objektes sehr stark beeinträchtigt“, findet Alt.

Wir haken nach: Für die Sauberkeit sind in Oberhausen in der Regel die Service-Betriebe Oberhausen (SBO) zuständig. Doch bei Kunstwerken ist Vorsicht geboten: Reinigungsmaßnahmen müssen mit dem Künstler abgesprochen werden. Also wird in diesen Fällen das Kulturbüro der Stadt Oberhausen eingeschaltet.

Oberhausener Kulturbüro tauscht sich mit der Otmar-Alt-Stiftung aus

Das Kulturbüro tauschte sich in dem konkreten Fall mit der Otmar-Alt-Stiftung aus, sprach mit ihr über Restaurierungsdetails wie die Klassifizierung der Farben und Lacke. Als alles festgelegt war, ging der Auftrag raus an die SBO.

Die Sängerin steht am Wehrplatz in Oberhausen. Bald soll sie wieder wie neu aussehen. Foto: Fred Schröder

Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, soll das Kunstwerk für die Säuberungsarbeiten „eingehaust“ werden. Unter einem Dach oder Pavillon können die Fachleute die Figur auch bei Regen säubern. Es muss allerdings wärmer als fünf Grad sein. Nach drei Wochen soll alles fertig sein. Die Dauer hängt auch mit der Vielzahl an Farben zusammen, die aufgetragen werden müssen. Denn die Sängerin ist sehr bunt. Die Kosten für die Restaurierung liegen bei 7500 Euro.

Die umfangreichen Bauarbeiten Anfang des Jahres haben übrigens die Sängerin nicht verschmutzt. Mitte Januar wurde das Kunstwerk eingeschalt, weil die Bushaltestelle ausgebaut wurde. Im Juli wurde die Sängerin wieder enthüllt. Der Oberhausener Fred Schröder vermutete einen Zusammenhang mit der Baustelle. „Eine Verschmutzung durch die Verschalung ist nicht eingetreten – im Gegenteil. Die Sängerin wurde dadurch für diesen Zeitraum vor (weiterer) Verschmutzung und Beschädigung geschützt“, argumentiert die Stadtverwaltung.

