Oberhausener Abfallpreise endlich leicht erkennbar

Oberhausen Bisher rätselten Oberhausener, wie viel Geld sie für ihren Abfall am Wertstoffhof wirklich zahlen müssen. Das verbessert sich nun.

Wer Baumischabfälle, Dämmmaterialien oder Altreifen eigenhändig zum Wertstoffhof der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) bringt, muss für seinen Abfall schon seit vielen Jahren Gebühren zahlen. Doch wie teuer die gesammelten Abfallmengen für Privatleute oder Gewerbebetreibende wirklich sind, war bisher auf der Internetseite der WBO nur schwierig zu erkennen.

Nun verbessert sich der Service der WBO auf der Internetseite des Unternehmens: Unter www.wbo-online.de/preisliste sind die Kosten leichter ersichtlich -- ob über Handy, Tablet oder den Computer. Offiziell freigeschaltet wird die nach Abfallarten recht übersichtlich gestaltete Seite mit den WBO-Preisen eigentlich erst pünktlich zum neuen Jahr ab 1. Januar 2021.

In 18 Kategorien, von Altakten und Altholz über Bauschutt und Dämmmaterial bis hin zu Schrott, Schadstoffen und Sperrmüll, sind alle Kosten auf dieser Seite übersichtlich dargestellt. Dort kann man auch schnell erkennen, dass man als Privatmann keine Gebühren zahlen muss, wenn man seinen Sperrmüll am Wertstoffhof an der Buschhausener Straße 144 abliefert (Bürgertelefon Abfall 0208-8578-4721). Es gibt also keinen Grund für Sperrmüll-Wüsten auf Bürgersteigen, die nicht selten gerade in der Innenstadt zu sehen sind.

Was gehört überhaupt zu Sperrmüll oder Bauschutt?

Unter den einzelnen Abfallarten werden nicht nur die Preise für Privatleute und Firmeninhaber getrennt aufgelistet, sondern es wird auch erläutert, was überhaupt zu Sperrmüll oder Bauschutt gehört. Denn da gibt es oft Wirrwarr: Wenn man Holzlatten entsorgen will, kostet dies eine Gebühr; ein Schrank als Sperrmüll kostet aber in der Regel nichts.

„Gerade bei der Entsorgung von unterschiedlichen Stoffen entsteht immer wieder Erklärungsbedarf“, beobachtet WBO-Sprecher Jan Küppers. Mit Hilfe der neuen Internet-Preisliste könnten Bürger nun schon auf den ersten Blick erkennen, für welche Stoffe welche Kosten anfallen. „Die Abgabe von Bauschutt ist in Oberhausen beispielsweise kostenfrei – allerdings gibt es viele Stoffe, wie Porenbeton oder Bims, deren Entsorgung leider nicht kostenfrei ist. Hierzu möchten wir weiter aufklären.“

WBO berechnet Abfallmengen nach Auto-Größe

Um lange Diskussionen über die Menge des angefahrenen Abfalls zu vermeiden, hat sich die WBO schon seit vielen Jahren auf für jeden Bürger klar einsichtige Größen verständigt. Die Kosten werden demnach nicht nach Tonnen-Gewicht angegeben, sondern über das Volumen nach Autogrößen. Die Mengen sind: Kleinmengen, PKW-Kofferraum, Kombi-Kofferraum, Anhänger und Transporter.

Dabei werden einige Privatleute darüber verblüfft sein, wie viele verschiedene Abfallarten man kostenlos am Oberhausener Wertstoffhof abgeben kann:

Erstens: Elektroschrott (Kühlschränke, Spülmaschinen, Trockner, Fernseher und Elektro-Kleingeräte wie Toaster, Fön, Kaffeemaschinen);

Zweitens: Schrott (Altmetalle, Stahlschrott, Rohre, Metallschrott)

Drittens: Bauschutt (Sandstein, Kalkstein, Klinkersteine, Backsteine, Natursteine, Pflastersteine, Blockstein, Mörtel, Putz, Ziegel, Mauern, Beton und Betonbruch, Schutt, Zementreste, Mauerwerk, Estrich, Ziegel, Dachziegel, Marmor, Toilettenschüsseln, Waschbecken, Pissoirs, Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug)

Viertens: Folien, Styropor und Leichtverpackung (alle Abfälle, die sonst in der gelben Tonne oder dem gelben Sack landen)

Fünftens: Grünschnitt und Gartenabfall (lose, kompostierbare Abfälle beispielsweise Baum-, Strauch- und Heckenschnitt, Zweige und Äste bis 15 cm Ø, Wildkraut, Rasenschnitt, Blumen und Laub)

Sechstens: Papier- und Pappabfall (Papier, Pappe, Kartonage – alles das sonst in die blaue Tonne kommt)

Siebtens: Sperrmüll (Schränke, Küchenmöbel, Sofas, Sessel, Stühle, Innenrollos, Matratzen, Lattenroste, Teppiche, Fußbodenbeläge, sperrige Kinderspielzeuge und Sportgeräte wie Tretroller, Dreiräder und Surfbretter).

Und wie teuer sind andere Abfallarten?

Hier eine kleine Auswahl: Eine Wagenladung voller Asbestplatten kostet 77 Euro (Pkw) oder sogar 185 Euro (Kombi); ein Pkw-Reifen mit Felge 8,50 Euro; ein Pkw voller Erdaushub, kleiner Steine (maximal zehn Zentimeter groß), Kieselsteinen, Sand oder Lehm 11 Euro (Kombi 28 Euro).

Fährt man mit einem Pkw voller Baumischabfälle (Baumaterialien mit Betonanhaftungen, Steine mit anderen nicht-mineralischen Anhaftungen, Fensterrahmen mit Glasresten, Holzabfälle, Rohre, Steine, Beton, Gips, Türen) zum Wertstoffhof, dann wird das ziemlich teuer: Man ist mit 50 Euro dabei (Kombi 100 Euro). Müssen alte Akten vernichtet werden, zahlt man für einen vollen Pkw 29,50 Euro und mit einem Kombi 60 Euro. Ein Autofahrer mit einem Pkw voller Zierbalken, Dielen, Deckenpaneele, muss 20 Euro an Gebühr entrichten (Kombi: 33 Euro).

Weitere Preise für verschiedene Abfallarten gibt es hier: www.wbo-online.de/preisliste.