Oberhausener (53) stirbt bei Autounfall in Rheinberg

Oberhausen / Rheinberg. Zu einem schweren Unfall ist am Samstag in Rheinberg gekommen. Ein Oberhausener ist so schwer verletzt worden, dass er an der Unfallstelle starb.

Ein Autofahrer aus Oberhausen ist am Samstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall in Rheinberg ums Leben gekommen.

Zu dem Unfall ist es nach Angaben der Polizei auf der Bundesstraße 57 (Xantener Straße) gekommen. Am Samstagabend, 11. Dezember, gegen 21.37 Uhr befuhr der Oberhausener (53) mit seinem Pkw die Xantener Straße, aus Richtung Rheinberg kommend, in Fahrtrichtung Xanten.

In Höhe der Firma Solvay kollidierte der 53-Jährige mit seinem Wagen laut Polizei zunächst mit einer Mittelinsel; der Pkw sei anschließend auf die Gegenfahrbahn geraten. Hier sei es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 27-jährigen Mannes aus Kamp-Lintfort gekommen.

Zwei Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht

Der Pkw des Oberhauseners wurde nach dem Zusammenstoß mit dem Auto aus Kamp-Lintfort gegen einen Straßenbaum geschleudert. Der 53-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 27-Jährige und sein 23-jähriger Beifahrer aus Rheinberg wurden bei der Kollision schwer, glücklicherweise jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Rettungswagen brachten beide in örtliche Krankenhäuser.

An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Wagen sind von der Polizei sichergestellt worden. Zur Unterstützung der Verkehrsunfallaufnahme eilten ein spezielles Team des Polizeipräsidiums Essen sowie ein Mitarbeiter des Verkehrskommissariates der Kreispolizeibehörde Wesel und ein Sachverständiger zur Unfallstelle. Die Xantener Straße war zwischen der Werftstraße und der Zollstraße bis gegen 2.25 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

