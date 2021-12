Oberhausen: Zweite Grundschule wegen Omikron geschlossen

Oberhausen. Nach der Wunderschule in Oberhausen-Lirich ist nun eine weitere Grundschule betroffen. Seit Montag ist die Schule bis auf Weiteres geschlossen.

In Oberhausen musste am Montag, 20. Dezember, die mittlerweile zweite Grundschule wegen Infektionen mit der Omikron-Mutation des Coronavirus’ schließen. Das teilte das Rathaus am Nachmittag mit. Betroffen ist die Landwehrschule am Rechenacker.

In den letzten Tagen sind an der Schule im Süden der Stadt sechs Omikron-Fälle bekannt geworden. In Absprache mit Schulleitung, Schulaufsicht und Stadtverwaltung ist die Schule seit heute geschlossen. Bis zum Beginn der Weihnachtsferien werden die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht lernen. Die Regelung gilt bis auf Weiteres, heißt es aus der Pressestelle.

Auch die Wunderschule in Lirich musste bereits schließen

In der vergangenen Woche musste bereits die Wunderschule in Lirich schließen. Dort war der stadtweit erste Omikron-Fall aufgetaucht.

