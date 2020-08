Oberhausen: Zwei weitere Schüler positiv auf Corona getestet

Oberhausen. Zwei Schüler von weiterführenden Schulen in Oberhausen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Krisenstab jetzt mit.

Bei Tests ist aufgefallen, dass sich zwei Oberhausener Schüler mit dem Coronavirus infiziert haben. Die beiden müssen in Quarantäne, für ihre jeweiligen Klassen oder auch die Schulen hat das allerdings bisher keine Folgen.

Bei dem einen Betroffenen handelt es sich nach Angaben der Stadt um einen Unterstufenschüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Sterkrade. Der Schüler hatte sich testen lassen, weil er privaten Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Nach den bisherigen Ermittlungen des Oberhausener Gesundheitsamtes „sind Kontaktpersonen nur die Eltern und ein weiterer Schüler des betroffenen Gymnasiasten“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

In diesem Fall wurde durch den städtischen Gesundheitsbereich eine Quarantäne ausgesprochen. Da laut Schulleitung des „Freiherr“ das Hygienekonzept eingehalten wurde, etwa das Tragen des Mund-Nase-Schutzes und das Einhalten des Abstandsgebots, seien weitere Maßnahmen an der Schule nicht erforderlich. „Der Unterricht kann dort wie gewohnt weiter durchgeführt werden.“

Hygienekonzept ist eingehalten worden

Am Hans-Sachs-Berufskolleg in Stadtmitte ist ebenfalls ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden. Er hatte laut Mitteilung der Stadt Krankheitssymptome. Die Schulleitung hat auch hier angegeben, dass das Hygienekonzept eingehalten wurde: Masken würden auf dem Schulgelände konsequent getragen. Deshalb kann auch der Unterricht am „Hans-Sachs“ „wie gewohnt weiter erfolgen“.

Es gibt zwei Schüler des Kollegs, die außerhalb der Schule Kontakt zu dem erkrankten Schüler hatten. Ein Schüler davon kommt aus Dinslaken. Dementsprechend wurde die Stadt Dinslaken informiert. Der andere Oberhausener Schüler sei vom hiesigen Gesundheitsamt in Quarantäne gesetzt worden, bisher weise er keine Krankheitssymptome auf.

Neben den aktuellen Fällen sind derzeit noch die Havensteinschule betroffen, weil dort eine Lehrerin positiv getestet wurde, und die Gesamtschule Weierheide, an der ein Sechstklässler an Corona erkrankt ist. In letzterem Fall wurde auch die Klasse in Quarantäne geschickt, weil der Schüler die Maske nicht immer vorschriftsmäßig getragen haben soll. Bei der Havensteinschule ist die dritte Klasse in Quarantäne.