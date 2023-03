Oberhausen: Zwei Verletzte nach misslungenem Wendemanöver

Die Ruhrorter Straße musste am Donnerstagnachmittag zeitweise gesperrt werden. (Symbolbild)

Oberhausen. Ein Wendemanöver einer 66-Jährigen führte am Donnerstag zu einem Unfall in Oberhausen. Die Autofahrerin und ein 19-Jähriger wurden verletzt.

Am Donnerstagnachmittag, 30. März 2023, sind auf der Ruhrorter Straße in Oberhausen zwei Autos nach einem misslungenen Wendemanöver kollidiert. Eine 66-Jährige wendete nach Angaben der Polizei plötzlich, ein 19-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr bremsen. Beide wurden verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Straße wurde zeitweise gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf circa 6500 Euro geschätzt.

Die 66-jährige Autofahrerin war auf der Ruhrorter Straße unterwegs, als sie sich aufgrund eines Rückstaus zur Umkehr entschloss. Dabei übersah sie scheinbar den aus der entgegengesetzten Richtung kommenden 19-jährigen Autofahrer. Dieser hatte keine Möglichkeit mehr zu bremsen, es kam zur Kollision.

