Oberhausen. Neues Nadelöhr auf der Autobahn 3 bei Oberhausen: Zwei Fahrspuren in Richtung Arnheim müssen dort kurzfristig gesperrt werden.

Oberhausen: zwei Spuren gesperrt auf A3-Brücke bei Lirich

Ab sofort werden am heutigen Mittwoch (8. Januar) auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Arnheim/Hannover zwischen der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich und dem Kreuz Oberhausen-West zwei Fahrstreifen gesperrt.

Betroffen sind von den dortigen vier Fahrstreifen die beiden rechten Spuren. Es seien Schäden an den Fahrbahnübergängen der Brücke über den Rhein-Herne Kanal aufgetreten, die kurzfristig behoben werden müssen, erläuterte Norbert Cleve vom Landesbetrieb Straßen.NRW die Situation im Gespräch mit unserer Zeitung.

Auffahrt Oberhausen-Lirich bleibt offen

Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung lässt die Schäden so schnell wie möglich reparieren. Es könne noch nicht abgeschätzt werden, wie lange die Behinderung bestehen bleibe. Die Auffahrt in der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich in Richtung Arnheim bleibt offen.

Eine Fachfirma sei bereits über den zu behebenden Brückenschaden informiert, so Norbert Cleve, der davon ausgeht, dass die Reparatur zeitnah begonnen werden kann. Die Schäden an den Fahrbahn-Übergängen sind am Mittwoch bei einer routinemäßigen Brückenüberprüfung festgestellt worden.

Bei den Fahrbahnübergängen handelt es sich laut Straßen.NRW um Konstruktionsteile, die einen sicheren Übergang zwischen der Fahrbahn auf der Brücke und der angrenzenden Trasse gewährleisten. Diese Fahrbahnübergänge gleichen die Längenänderungen aus, denen eine Brücke bei warmen oder kalten Temperaturen ausgesetzt ist.