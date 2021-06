Oberhausen: Zwei Radunfälle an einem einzigen Tag

Oberhausen. Radler und Autofahrer sollten an diesen schönen Tagen besonders vorsichtig fahren: Die Unfallgefahr steigt offenbar!

Und schon wieder ist es in Oberhausen zu Radunfällen bei schönem Wetter gekommen: Am Montag gegen 17.30 Uhr wollte ein 20-jähriger Mann in Lirich von einer Grundstücksausfahrt auf die Duisburger Straße fahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer 29-jährigen Radlerin, die auf dem Radweg in Richtung Ruhrorter Straße fuhr. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Kurze Zeit später, gegen 20 Uhr, stieß eine 61-jährige Autofahrerin auf der Essener Straße im Stadtteil Marienkirche, von der Mellinghofer Straße kommend, mit einem entgegenkommenden 31-jährigen Radfahrer zusammen. Nach Angaben der Polizei wollte die Autofahrerin an der Kreuzung Osterfelder Straße nach links abbiegen. Der Radler verletzte sich leicht und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

