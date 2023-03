Gefährlicher Regenbogen-Schimmer: Gleich zwei Ölspuren musste die Oberhausener Feuerwehr am Samstag, 25. März, beseitigen (Symbolbild)

Einsatzbericht Oberhausen: Zwei große Ölspuren sorgen am Samstag für Staus

Oberhausen. Die Feuerwehr Oberhausen berichtet von einem einsatzreichen Nachmittag – und holte auch freiwillige Einheiten zu Hilfe.

Von einem „erhöhten Einsatzaufkommen“ am Samstagmittag, 25. März, berichtet die Feuerwehr Oberhausen. Grund war nicht allein die stürmische Wetterlage.

Insgesamt gab es in einem Zeitraum von zweieinhalb Stunden zwei große Ölspuren, sowohl im Stadtgebiet als auch auf der Autobahn, die zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führten. Parallel dazu eilten Feuerwehr-Crews zu drei Einsätzen, ausgelöst durch Brandmeldeanlagen, sowie vier Sturmeinsätzen und leisteten Unterstützung für den Rettungsdienst. Menschen kamen bei allen Einsätzen nicht zu Schaden. Auch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr unterstützten an diesem unruhigen Samstag die Kräfte der Berufsfeuerwehr. Gegen 16.30 Uhr hatte sich die Einsatzlage, so der Bericht der Feuerwehr, „wieder normalisiert“.

