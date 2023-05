Oberhausen: Zeugen halten mutmaßlichen Autoknacker fest

Oberhausen. Turbulente Stunden hat die Polizei Oberhausen in der Nacht zum vorigen Montag erlebt. Mehrere mutmaßliche Autoknacker sind erwischt worden.

Mit Hilfe aufmerksamer Zeugen hat die Polizei Oberhausen jetzt mutmaßliche Autoknacker festnehmen können.

Kurz vor Mitternacht beobachtete ein 44-jähriger Oberhausener am Sonntagabend, 14. Mai, dass drei junge Männer an der Rhenaniastraße an den Türen geparkter Autos rüttelten. Als es dem Trio gelang, die Tür eines Nissan zu öffnen, alarmierte der Zeuge per Notruf 110 sofort die Polizei.

Während alle verfügbaren Streifenwagen auf dem Weg waren, machten sich die Verdächtigen an dem dort geparkten Transporter des Zeugen zu schaffen. Der Mann machte sich daraufhin vor Ort so laut bemerkbar, dass ein 22-jähriger Anwohner aufmerksam wurde und dem Oberhausener sofort prompt zu Hilfe eilte. Gemeinsam hielten sie einen 20-jährigen Duisburger fest, während seine beiden Komplizen flüchten konnten.

Eine unmittelbar danach eintreffende Streifenwagenbesatzung durchsuchte und fesselte den 20-Jährigen. Nach den beiden Flüchtigen fahndeten unterdessen die anderen Streifenwagenbesatzungen.

Streifenwagen stoppt Verdächtige

Nur wenig später fiel einem weiterem couragierten Oberhausener (26) gegen zwei Uhr am frühen Montagmorgen, 15. Mai, ein Täter-Duo auf, das sich auf der Nohlstraße an einem abgestellten E-Scooter zu schaffen machte. Auch in diesem Fall alarmierte ein schneller Notruf alle verfügbaren Streifenwagen. In der Nähe des Tatortes entdeckten die Polizisten die Flüchtigen, die entgegen der Einbahnstraße auf einem Moped flüchten wollten. Ein weiterer Streifenwagen stoppte sie. Die 16- und 19-jährigen Verdächtigen wurden festgenommen. Die Polizisten fanden typische Aufbruchswerkzeuge bei ihnen. Das Flucht-Moped war als gestohlen gemeldet.

Die Polizei berichtet in ihrem ausführlichen Einsatzbericht noch von weiteren Einsatz-Stationen und erfolgreich ermittelten Tatverdächtigen an jenem Montagmorgen. Mehrere junge Männer (ab 14 Jahre) konnten gefasst werden und werden sich jetzt für mögliche Taten verantworten müssen.

