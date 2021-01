Oberhausen: Zehn neue Corona-Todesopfer binnen 24 Stunden

Oberhausen Das Robert-Koch-Institut meldet für Oberhausen am Mittwoch zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert sinkt.

Binnen 24 Stunden ist die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle in Oberhausen um weitere zehn angestiegen. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen. 175 Menschen haben bislang den Tod gefunden, sind an oder mit dem Coronavirus verstorben. Nähere Details zu den Opfern liegen bislang nicht vor.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

82 neue Infektionen sind von Dienstag auf Mittwoch gemeldet worden. Damit hat Oberhausen nun mehr als 6000 offiziell bestätigte Corona-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie. Exakt 6055 Menschen haben sich laut RKI bislang mit dem gefährlichen Virus angesteckt.

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, ist derweil deutlich gesunken. Lag sie am Montag und Dienstag jeweils knapp unter der 200er-Markt, beträgt sie am Mittwoch 174,6.