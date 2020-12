Oberhausen. Viele Veranstaltungen müssen in Oberhausen-Styrum wegen der Corona-Krise ausfallen. Zumindest weihnachtliche Lichter gibt es trotzdem.

Die Corona-Pandemie hat den Veranstaltungskalender in Styrum ausgebremst. Aber leuchtende Signale wollen sie im Stadtteil an der Stadtgrenze von Oberhausen und Mülheim trotzdem setzen. Eine festliche Tanne steht vor der Kirche St. Joseph – mit zehn Metern Höhe ist sie größer als in den Vorjahren.

Holger Körber von der Interessengemeinschaft Styrum und Inhaber eines Fachunternehmens für Dekoration hat sich um den leuchtenden Schmuck gekümmert. Nicht nur mit langen Lichterketten, sondern auch mit den passenden Kugeln. „Wenn die Straßenlaternen eingeschaltet werden, strahlt auch der weihnachtliche Baum.“

Styrumer Volksfest – geplant wird wie bisher

Damit die Tanne besser zur Geltung kommt, haben die Styrumer Kaufleute den Standplatz zum Mittelpunkt der Wiese vor der Kirche versetzt. Dorthin, wo sonst die Festzelte stehen, um den Stadtteil lebendig zu halten.

„Vom Maibaumaufstellen bis zum Styrumer Volksfest, wir mussten uns in diesem Jahr komplett umstellen. Die Veranstaltungen konnten ja nicht stattfinden“, sagt Dirk Heßhaus, Vorsitzender der Interessengemeinschaft.

Mit Blick auf das kommende Jahr plane man zunächst wie gehabt weiter. „Aber wir müssen damit rechnen, dass sich je nach Lage der Pandemie etwas ändert.“ Zumindest mit der Weihnachtsbeleuchtung wollen die Styrumer schon jetzt etwas Zuversicht verbreiten.