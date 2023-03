Oberhausen: Zahl der Windpocken-Fälle fast vervierfacht

Oberhausen. Die Corona-Maßnahmen haben auch Windpocken-Viren in Schach gehalten. Doch mit den Lockerungen steigen die Fallzahlen nun wieder deutlich an.

In Oberhausen stecken sich wieder mehr Menschen, vor allem Kinder, mit den Windpocken an. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervor. Hygiene- und Abstandsregeln in der Corona-Hochzeit hatten auch Windpocken-Viren in Schach gehalten. Doch mit dem Ende der strengen Corona-Regeln breiten sich die juckenden Pusteln nun wieder aus.

Die Krankheit sei nicht zu unterschätzen, erklärt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK Classic in einer aktuellen Mitteilung. Bei bis zu fünf Prozent der Erkrankten treten demnach Komplikationen während der Windpocken-Erkrankung auf: bakterielle Superinfektionen der Haut, Mittelohrentzündungen, Bronchitis oder auch Lungenentzündungen. Bei einer Erkrankung in der Schwangerschaft kann es demnach sogar zu einer Fehlbildung des Fötus kommen, zudem sind Windpocken für Neugeborene lebensgefährlich.

Windpocken können sich auch über die Luft übertragen

Der Experte rät daher zur Impfung. Denn eine Ansteckung ist schnell passiert: Windpocken werden meist durch Husten und Niesen übertragen, eine Ansteckung kann auch durch Flüssigkeiten aus den Bläschen des Hautausschlags erfolgen, in dem viele Viren enthalten sind. Da die Viren lange in der Luft schweben, kann die Infektion tatsächlich durch Wind auch über große Entfernung übertragen werden – daher ihr Name Windpocken. Wer nicht immun ist, steckt sich in der Regel sofort an. Danach dauert es zwei bis drei Wochen, bis die Krankheit ausbricht. Die Symptome klingen in der Regel nach einer weiteren Woche wieder ab. Wer schon einmal mit der Krankheit infiziert war oder geimpft wurde, kann sich dagegen nicht anstecken.

Während der Corona-Hochphase war die Zahl der Windpocken-Fälle in Oberhausen um knapp 70 Prozent zurückgegangen – im Vergleich von 2020 auf 2021. 2022 ist die Zahl dann aber wieder sprunghaft angestiegen, von fünf auf 19 Fälle, was rechnerisch einem Plus von 280 Prozent entspricht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen