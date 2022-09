Oberhausen: Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner steigt

Oberhausen. Aktuelle Auswertungen der Statistiker belegen: Die Oberhausener Bevölkerung wächst. Die genauen Zahlen, auch der Nachbarstädte, im Überblick.

Die Landes-Statistiker in Düsseldorf haben frische Daten zu den Einwohnerzahlen der NRW-Städte ausgewertet und veröffentlicht. In Oberhausen ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen: Am Stichtag 30. Juni 2022 waren es exakt 209.878. Im Vorjahr (am 31. Dezember 2021) waren es noch 208.752 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Zahlen sind aufgeschlüsselt nach weiblichen und männlichen Personen. Die Frauen sind in Oberhausen in der Überzahl: Die Experten geben ihre Anzahl mit 107.246 an. Demnach lag die Zahl der Männer am Stichtag bei 102.632.

Die kleinste Gemeinde im Land ist mit 4345 Einwohnern übrigens Heimbach im Kreis Düren. Die größte Stadt in NRW bleibt Köln mit einer Einwohnerzahl von exakt 1.081.167. Es folgen – mit gehörigem Abstand – Düsseldorf (625.581), Dortmund (592.900) und Oberhausens Nachbarstadt Essen (583.153).

Die weiteren Nachbarstädte: Duisburg hat die Marke von 500.000 Einwohnern überschritten und liegt nun bei 500.448. Mülheim lag am Stichtag bei 171.972, Bottrop bei 117.832, Dinslaken bleibt fünfstellig: 67.403.

