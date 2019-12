Oberhausen. Die Oberhausener Band „Yesterday Allstars“ spielt nur für den guten Zweck. Über 30.000 Euro kamen so zusammen. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Oberhausen: „Yesterday Allstars“ spendeten 30.000 Euro

Aus einer Jubiläumssause wurde ein Dauerläufer: Seit 14 Jahren spielt die Coverband „Yesterday-Allstars“ ausschließlich für den guten Zweck. Mehr als 30.000 Euro haben die 14 Musiker mittlerweile gespendet – das meiste an Vereine und Einrichtungen in der Stadt. Soeben gingen 1500 Euro an die Jugendfeuerwehr Oberhausen. Denn die Hilfe für Kinder und Jugendliche liegt der Oberhausener Band besonders am Herzen.

2005 fing alles an. Die Szenekneipe „Yesterday“ an der Neumühler Straße in Sterkrade feierte ihr 15-jähriges Bestehen. Da die Kneipe viele Musiker zu ihren Stammgästen zählte, wünschte sich der damalige (inzwischen leider verstorbene) Wirt, Werner Klinkhammer, dass seine Gäste bei seiner Party auch mal gemeinsam auftraten.

Ein zweistündiges Programm aus dem Ärmel geschüttelt

„Wir stellten kurzerhand ein zweistündiges Programm auf die Beine und dann ging echt die Post ab“, erinnert sich Karl-Heinz Müller lachend. „Wir hatten so viel Spaß, dass wir sofort beschlossen, dass das keine Eintagsfliege bleiben soll.“ Ein neuer Anlass war rasch gefunden: „Wir wollten zumindest einmal im Jahr für einen guten Zweck spielen.“

Die Jugendfeuerwehr Oberhausen freut sich über die 1500 Euro, die ihnen hier von Karl-Heinz Müller überreicht werden. Foto: Jugendfeuerwehr Oberhausen

Alle Hobbymusiker waren Mitglieder anderer Bands. Karl-Heinz Müller, heute Sänger bei den „Allstars“, spielte damals bei „On the rocks“. „So ganz nebenbei sind wir ja auch noch berufstätig.“ Und dann das: Auch das zweite Konzert der zusammengewürfelten Gruppe war sofort ausverkauft. „Die Nachfrage war so groß, dass wir doch noch ein zweites im Januar gaben.“ Inzwischen sind es alljährlich sogar drei Konzerte, die die Musiker irgendwie in ihre Terminpläne quetschen: „Eines im Dezember, eines im Januar, ein Open-Air-Auftritt im Sommer“, freut sich Müller.

Geld floss an viele Oberhausener Vereine und Einrichtungen

Mit ihnen freuten sich unter anderem die Weißrusslandhilfe der evangelischen Kirchengemeinde Holten-Sterkrade, die Oberhausener Tafel, ein therapeutisches Angebot mit Pferden für Kinder, ein Kinderprojekt des Frauenhauses Oberhausen, das ambulante Kinderhospiz Möwennest, der Verein „Autismus – einfach anders“, die Familie des schwerstbehinderten Ben, die dringend Geld für ein behindertengerechtes Auto benötigte, die Jugendfeuerwehr Oberhausen sowie der Kaisergarten über eine finanzielle Unterstützung. Insgesamt spielten die „Yesterday Allstars“ über 30.000 Euro ein.

Oberhausen Das sind die Yesterday Allstars heute Und das sind die „Yesterday Allstars“ heute: Karl-Heinz Müller (Gesang) Dietmar Pisch (Bass), Silvio Dellin (Gesang), Knut Knutsen (Keyboard), Fiete Lettau (Gitarre), Dirk Neuhaus (Gitarre), Michael Seifert (Drums), Dietmar Pahsen (Bass), Mark Lindemann (Gesang, Gitarre), Peter Mührmann (Percussion), Reiner Mecklenburg (Gesang), Frank Erbing (Gitarre), Sebastian Seifert (Drums) sowie Ina Berg (Gesang). Zu den Gründungsmitgliedern zählen Peter Mührmann, Dietmar Pisch, Dirk Neuhaus, Knut Knutsen, Frank Erbing, Rainer Mecklenburg und Karl-Heinz Müller. Sie bilden bis heute den harten Kern.

Alle Konzerte finden nach wie vor stets im „Yesterday“ statt. Zwar gelinge es nie, alle 14 Musiker unter eine Haube zu bringen. „Aber es kommen letztlich immer genug zusammen, damit die Auftritte gelingen“, sagt Karl-Heinz Müller nicht ohne Stolz.

Für die nächsten beiden Konzerte gibt es noch Karten

Wer sich selbst davon überzeugen möchte, hat Glück: Noch gibt es Karten für das Weihnachtskonzert am Samstag, 21. Dezember, 20.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) sowie für das Neujahrskonzert am Samstag, 11. Januar, 20.30 Uhr (Einlass 19 Uhr). Der Eintritt kostet 15 Euro.

Die Karten sind in der Szenekneipe an der Neumühler Straße 2 erhältlich. Die kompletten Einnahmen (abzüglich der Unkosten) werden natürlich gespendet. „Diesmal geht das Geld an die Lebenshilfe Oberhausen“, sagt Müller.