Oberhausen: Wunschbaumaktion für Heimkinder gestartet

Oberhausen. Oberhausener können den Kindern des Gerhard-Tersteegen-Instituts einen Herzenswunsch erfüllen. Die Aktion läuft bis zum 17. Dezember.

Leuchtende Kinderaugen kann in diesem Jahr jeder bescheren, der will. In der Stadtbibliothek Oberhausen an der Langemarkstraße 19-21 steht ein Wunschbaum. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger Wünsche von Kindern aussuchen, die im Gerhard-Tersteegen-Institut leben.

Die Wünsche bewegen sich im Preisrahmen bis maximal 20 Euro. Bis zum 17. Dezember können die gekauften und verpackten Geschenke in die Bücherei gebracht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen