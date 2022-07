Beim "City Musikfest" in der Innenstadt von Oberhausen-Sterkrade wird an diesem Samstag, 16. Juli 2022, auch Schlagersänger Nico Gemba erwartet. Doch es gibt am Wochenende noch mehr zu erleben.

Freizeit-Kalender Oberhausen: Wohin am Wochenende? Tipps für Feste und Musik

Oberhausen. Auch an diesem Wochenende (15. bis 17. Juli 2022) können Ausgeh-Freunde in Oberhausen wieder ein Innenstadt-Fest besuchen. Die fünf besten Tipps.

Top 1: Diese Rock-Band ist immer ein Hammer

Sie haben schon Seifenkisten gebastelt und während der Corona-Krise in den Höfen von Wohnanlagen gespielt. Die Oberhausener Cover-Rock-Gruppe Mottek (der Revierbürger übersetzt den Begriff mit "Hammer") kann am Freitag (15. Juli 2022) ab 20 Uhr auf viele klangstarke Ereignisse zurückblicken.

Im Stadion Niederrhein an der Lindnerstraße rocken die Musiker die Bühne des Sommertheaters. 20 Jahre Mottek - darauf lässt sich doch ein launiges „It’s my Life“ oder „We will rock you“ anstimmen.

Ein bisschen Nachträglichkeit schwingt bei diesem Band-Geburtstag allerdings schon mit. Eigentlich wollten Mottek bereits am 13. Februar 2021 und 26. Februar 2022 im Ebertbad feiern - doch die Pandemie ließ die Musiker umplanen. Karten gibt es noch ab 19,60 Euro. www.ebertbad.de

Top 2: Mit dem Nostalgie-Bus durch Oberhausen

Wie wäre es damit, die Stadt einmal aus den Augen der Touristen zu sehen? Am Samstag (16. Juli) startet eine passende Stadtrundfahrt durch Oberhausen. Die Tour: Vom Westfield Centro zur St. Antony-Hütte über Schloss Oberhausen und Alt-Oberhausen zurück zum Centro in die „Neue Mitte“.

Ein zertifizierter Gästeführer erklärt in 100 Minuten allen Mitfahrenden, was sich in der Stadt getan hat und wie die neuen Zuschauermagnete nach Oberhausen gekommen sind. Interessant für Nostalgiker: Transportmittel ist einer der beigefarbenen Stoag-Linienbusse, die in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren unterwegs waren.

Abfahrt ist am Samstag an der Haltestelle Centro, Luise-Albertz-Platz (am Kino/an der Coca-Cola-Oase), um 14 Uhr. Ein Ticket kostet 15 Euro für Vollzahler und 7 Euro für Kinder (4 bis 14 Jahre). Vorverkauf: https://shop.oberhausen.de

Top 3: In der Sterkrader Innenstadt spielt die Musik

Wer von der Musik-Sommer-Nacht am vergangenen Wochenende in der Oberhausener Innenstadt noch nicht genug hat, der kann in Sterkrade weiterrocken. Das City Musikfest wagt hier den Zweiklang.

Am Samstag (16. Juli) startet schon um 13 Uhr vor dem Technischen Rathaus das Programm. Ein karnevalistisches Sommerfest mit den Schlagersängern Nico Gemba, Andreas Lawo und Chriss Martin lockt. Dazu gibt es Show und Tanz. Eintritt frei. Ab 18 Uhr spielt noch die Coverband Matrix.

Am Sonntag (17. Juli) folgt zwischen 12 und 18 Uhr das große Kinder- und Familienfest mit Hüpfburg, Schminken und Kinderlieder-Star Volker Rosin. Eintritt frei.

Top 4: Bekannte Musical-Hits in einem neuen Gewand

Wer Musicals mag, kann hier kaum wegschauen: „Kommen Sie mit auf eine mystische und klangvolle Reise durch die Sphären geliebter Musical–Hits, die auch mal über Umwege in einem neuen Gewand erscheinen“, meinen die Macher des Theaters an der Niebuhrg geheimnisvoll.

Am Samstag (16. Juli) heißt es an der Niebuhrgstraße 61 ab 19 Uhr „Musical Horizonte - Welten voller Träume, die Musikshow“. Eintrittskarten kosten 29 Euro, ermäßigt ab 15 Euro. www.niebuhrg.de

Top 5: Lauer Sommerabend im musikalischen Biergarten

Einfach mal im Biergarten abhängen und die Seele baumeln lassen? Am Zentrum Altenberg lässt sich das am Freitag (15. Juli) auch noch mit etwas launiger Live-Musik verbinden.

Punk-Veteran Fisch (Die Lokalmatadore) und Surf-Rock-Könner Oldrik (The Sidemen) machen gemeinsame Sache - und spielen ab 19 Uhr vor. Schon eine Stunde vorher geht es beim Kneipenabend los. Bei gutem Wetter draußen, sonst eben in der wetterfesten Schmiede.

Der Eintritt ist an der Hansastraße 20 praktischerweise frei - ein Spenden-Hut macht hinterher die Runde.

