Oberhausen: Wochenmärkte an Weihnachten und Silvester

Der Wochenmarkt in Sterkrade, aufgenommen im August 2020. Über Weihnachten und Silvester bieten die Händler dort keine Waren an.

Oberhausen. Viele Markttage an Weihnachten und Neujahr in Oberhausen fallen aus. Einzig in einem Stadtteil gibt es Ersatztermine für Händler und Kunden.

Die anstehenden Feiertage haben Auswirkungen auf die Oberhausener Wochenmärkte: Die Termine in Alt-Oberhausen am 25. und 26. Dezember 2020 sowie am 1. Januar 2021 entfallen ersatzlos. Auch der Wochenmarkt in Sterkrade findet am 26. Dezember nicht statt.

Gleiches gilt für den Wochenmarkt am 25. Dezember und 1. Januar 2021 in Holten. Einzig für den Weihnachtstermin in Osterfeld gibt es Ersatz: Statt am Freitag, 25. Dezember, bauen die Händler dort am Heiligabend noch einmal ihre Stände auf. Der Neujahrstermin am 1. Januar wird auf Donnerstag, 31. Dezember, also Silvester, vorverlegt.