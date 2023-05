Oberhausen: Wochenende mit Volksfest, DJ Bobo und Hypnose

O' zapft is! In Styrum? So startete das „Styrumer Volksfest“ im vergangenen Jahr in die vier Festtage. Auch vom Donnerstag, 11. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, geht es im Oberhausener Süden wieder rund.

Oberhausen. Das Wochenende (12. bis 14. Mai) in Oberhausen geht thematisch weit auseinander. Wir haben fünf interessante Tipps zum Ausgehen gesammelt.

Top 1: Beim Styrumer Volksfest ist die Welt ist ein Budendorf

Im vergangenen Jahr sprachen die Styrumer Kaufleute schon von einer gelungenen Rückkehr aus der Corona-Tristesse. Da kann ein Doppel-Comeback nicht schaden. Denn vom Donnerstag, 11. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, bespielt das „Styrumer Volksfest 2.0“ wieder das komplette Wochenende.

Die Veranstalter kündigen eine kleine Familienachterbahn statt des bekannten Autoscooters an - und sind mit einer Mischung aus Schlemmen, Tratschen und Musizieren guter Dinger. Der Festrummel rund um die Josephkirche an der Lothringer Straße öffnet täglich zwischen 11 und 22 Uhr. Am Sonntag mindestens bis 20 Uhr. Eintritt frei. www.oberhausenstyrum.de

Top 2: There’s a Party - sagt DJ Bobo

Mensch, wie viele Partys hat der Schweizer Musiker DJ Bobo in den 1990er-Jahren wohl mit seinen Hit-CDs indirekt bespielt? Am Sonntag, 14. Mai, schmeißt er ab 20 Uhr selbst eine Sause. In der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen erwarten die Veranstalter ein rappelvolles Haus.

Die Hits aus der sogenannten Eurodance-Zeit hat der gelernte Bäcker allesamt im Gepäck. „Everybody“, „Somebody dance with me“ und natürlich „There’s a Party“ sind selbsterklärend. Es gibt allerdings nur noch wenige Restkarten zum Preis zwischen 31 und 86 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 3: Theater Oberhausen zeigt „Wahrheit über Leni Riefenstahl“

Wer „Die Wahrheit über Leni Riefenstahl“ bisher verpasst hat, der kann seinen Besuch im Theater Oberhausen am Freitag, 12. Mai, und Samstag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 14. Mai, ab 18 Uhr nachholen.

Oberhausens Theater-Intendantin Kathrin Mädler demontiert in der Produktion über Hitlers Propagandistin Helene „Leni“ Riefenstahl das Märchen einer unpolitischen Filmemacherin. Die Eintrittskarten kosten zwischen 11 und 23 Euro. www.theater-oberhausen.de

Top 4: Mit dem Retro-Linienbus quer durch Oberhausen

Da kommen Erinnerungen hoch. Mit dem Beige-farbenden Linienbus aus den 1980er- und 1990er-Jahren startet am Samstag, 13. Mai, eine besondere Stadttour. Die zweistündige Fahrt führt Touristen wie Einheimische zu wichtigen Orten der Industriekultur und des Strukturwandels.

Vom Westfield Centro zur St. Antony-Hütte über Schloss Oberhausen nach Alt-Oberhausen. Ab 14 Uhr geht es los. Treffpunkt ist die Haltestelle am Luise-Albertz-Platz (Centro). Die Tickets kosten 15 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder. Karten gibt es vorab im Internet: www.oberhausen-tourismus.de

Top 5: Hypnotiseur blickt in der Niebuhrg tief in Besucher-Augen

„Hör auf mich, glaube mir, Augen zu, vertraue mir!“ Das hat die zischende Schlange Kaa bekanntlich im Disney-Zeichentrick-Klassiker „Das Dschungelbuch“ gesungen und damit ihre Hypnose-Fertigkeiten unter Beweis gestellt.

Ob Tino Dante am Samstag, 13. Mai, ab 20 Uhr im Theater an der Niebuhrg auch singen wird, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall soll es amüsant werden. Denn der Künstler verspricht eine Comedy-Hypnose-Show und tritt als „Der Hypnotiseur“ vor sein Publikum.

Und ja: Freiwillige Zuschauer können in der Vorstellung mitunter zu wahren Hauptdarstellern werden. Erwachsene zahlen 29 Euro. Jugendliche bis 19 Jahren zahlen 15 Euro. www.niebuhrg.de

