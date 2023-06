Kinder, wie die Zeit vergeht: Das Elektro-Festival lässt bereits seit 20 Jahren die Fans munter feiern. Am Samstag, 1. Juli, pilgern wieder Zehntausende Besucher in den Oberhausener Olga-Park.

Freizeit-Tipps Oberhausen: Wochenende mit „Ruhr in Love“ und Rock-Festival

Oberhausen. Endlich Ferien! Öde wird es am Wochenende, 30. Juni bis 2. Juli, in Oberhausen trotzdem nicht. Der nächste Indien-Star gastiert. Unsere Tipps.

Top 1: „Ruhr in Love“ feiert Geburtstag in der Grünanlage

20 Jahre - und die Klangkost ist ihnen immer noch nicht ausgegangen. Das Elektro-Festival „Ruhr in Love“ feiert am Samstag, 1. Juli, im Olga-Park zwischen 12 und 22 Uhr einen runden Geburtstag. Am 28. Juni 2003 legten die Anhänger der elektronischen Tanzmusik noch im Nordsternpark in Gelsenkirchen los. Danach zog der Feierpulk auf das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau nach Osterfeld.

Diesmal sind 400 Discjockeys wie Moguai und Klaudia Kawlas sowie 40 Tanzflächen mit dabei. Erstmals gibt es zwei Center-Stages. Der Eingang befindet sich an der Vestischen Straße. Tickets kosten im Vorverkauf 39 Euro plus Gebühren und 48 Euro an der Tageskasse. www.ruhr-in-love.de

Top 2: „Oberhausen rockt“ kehrt zum RWO-Stadion zurück

Wer auf Techno, House und EDM keine Lust hat, der kann am Samstag, 1. Juli, auch auf die rockige Konzertschiene setzen. Das Freiluft-Festival „Oberhausen rockt“ kehrt ab 13 Uhr zu den Wurzeln zurück. Der Konzert-Reigen wechselt vom Freiluft-Gelände am Aquapark zurück zum Stadtsportbund-Gelände neben dem Stadion Niederrhein.

Das Festival mischt Cover- und Tribute-Bands und verspricht damit eine hohe Quote von Hits. Diesmal stehen Hollywood Roses, ein Gun’n’Roses-Tribute aus Ungarn, die Oberhausener Cover-Institutionen „Time“ und „Nockrock“ sowie „Raw - Legends of Rock“, Michael Bormans „Jaded Hard“ und die Band „Frantic Quo“ bereit, die sich den frühen Songs von Status Quo widmet. Karten für „Oberhausen rockt“ an der Lindnerstraße 2 kosten im Vorverkauf rund 19 Euro. www.oberhausen-rockt.com

Top 3: Altmeister Ilaiyaraaja gastiert mit indischer Klangnote

Berühmte indische Musiker entdecken die Rudolf-Weber-Arena für sich. Am Samstag, 1. Juli, gastiert der Sänger, Songschreiber, Dichter, Instrumentalist und Dirigent Ilaiyaraaja neben dem Centro Oberhausen.

Der 80 Jahre alte Altmeister soll in seiner Heimat mehr als 1000 Filme mit seinen Kompositionen vertont haben. In der Arena wird er ab 20 Uhr etliche Kostproben bestehend aus Film-Partituren, Weltmusik, Rock und Folk liefern.

Anfang Juni spielte bereits der indische Megastar Anirudh Ravichander in der Arena Oberhausen. Die 12.600 Konzertkarten waren in sieben Minuten ausverkauft. Auch Ilaiyaraaja bespielt die große Halle. Allerdings gibt es für das Konzert an der Arenastraße 1 noch Tickets. www.rudolf-weber-arena.de

Top 4: Sommer-Freuden zwischen Lunates und Nachtorchester

Nachdem das Thermometer zuletzt versucht hat, sich selbst zu übertrumpfen, legen die hohen Temperaturen eine kleine Pause ein. Trotzdem kann sich ein lauschiger Abend im Biergarten lohnen. Die Konzert-Reihe "Endlich Sommer" macht im Gdanska am Altmarkt weiter.

Am Freitag, 30. Juni, laden die Macher von Indie Radar Ruhr die Nachwuchskräfte Night Orchestra und The Muskmelons ein. Eine Mischung aus englischsprachigen Alternative-Texten und Frauen-Power am Mikrofon lockt zwischen 19.30 bis 21.30 Uhr.

Zur gleichen Zeit sind am Samstag, 1. Juli, die Bands Lunates und die Kristina am Start. Biergarten-Lauscher können sich auf Songs wie „Save Wave“, „Meer von dir“ und „Schön und falsch“ einstellen. Eintritt frei. www.indie-radar-ruhr.de.

Top 5: Kohle glüht noch - Sizzle-Festival am Centro geht weiter

Bei Freunden von Grill-Abenden und BBQ-Ausrüstung glühen schon seit dem vergangenen Wochenende die Gesichter. Das Schlemmer-Festival „Sizzle“ startet am Centro Oberhausen in die nächste Runde.

Auch am Freitag, 30. Juni, sowie am Samstag, 1. Juni, versprechen die Macher auf dem Luise-Albertz-Platz vor der Coca-Cola-Oase viel Programm zum Zuhören und Anschauen sowie zum Probieren.

Kostprobe: TV-Koch Stefan Opgen-Rhein verlagert am Freitag, 30. Juni, ab 19 Uhr seine Küchengespräche auf eine große Bühne. Am Samstag, 1. Juli, gibt’s zum Abschluss eine Feuer- und Lichtshow. Das Grillfest öffnet von 13 bis 22 Uhr. Eintritt frei. www.westfield.com

