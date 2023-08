Oberhausen: Wochenende mit Olgas Rock und großem Flohmarkt

Auf die Plätze fertig, los: „Olgas Rock“ startet am Freitag, 11. August, ab 16 Uhr in zwei Festival-Tage ohne Eintrittspreis. In Oberhausen ist aber noch deutlich mehr los.

Oberhausen. Das Wochenende (11. bis 13. August) rockt in Oberhausen ein großes Gratis-Festival. Auch Backhaus-Fest und Chor-Konzerte locken. Unsere Tipps.

Top 1: Olgas Rock lässt es mit australischer Note krachen

Es ist angerichtet: „Olgas Rock“ holt am Freitag, 11. August, und Samstag, 12. August, schon zum 22. Mal die Instrumente heraus. Das Freiluft-Festival schweift diesmal besonders weit in die Ferne.

Klangvolle Tipps: Am Freitag gehört ab 21.50 Uhr den Rumjacks aus der australischen Metropole Sydney die Hauptbühne. Die Band mischt irische Spielmuster mit Rock-Elementen.

Gleich 44 Jahre haben die Hamburger Politpunk-Ikonen Slime schon auf dem Buckel. Am Samstag gehört ihnen ab 20.40 Uhr die Olga-Park-Bühne. Insgesamt spielen 18 Live-Bands aus Genres von Rock, Metal, Punk bis Alternative - und ein Chor. Am Freitag startet „Olgas Rock“ um 16 Uhr. Samstag geht es an der Vestischen Straße 45 schon ab 13 Uhr los. Eintritt frei. www.olgas-rock.de

Top 2: Alte Schätze, neue Heimat: Flohmarkt am Sterkrader Tor

Schnäppchen-Jäger werden wieder hellhörig. Das Trödelunternehmen Melan kündigt für Sonntag, 13. August, einen großen Flohmarkt auf dem Parkplatz am Sterkrader Tor an. Die Veranstalter kennen Trödel-Liebhaber bereits von den wiederkehrenden Märkten am Bero-Zentrum.

Auch in Sterkrade sollen Trödler und professionelle Händler gleichermaßen vor Ort sein. Zwischen 11 und 18 Uhr wird verkauft. An der Bahnhofstraße 80 bis 84 runden kulinarische Anbieter das Angebot von Dachboden- und Kellerschätzen ab. Eintritt frei. www.melan.de

Top 3: Brot und Spiele beim Königshardtder Backhausfest

Gaumen, die bei duftenden Back-Spezialitäten jubeln, dürften am Samstag, 12. August, mit großer Wonne im Oberhausener Norden zu finden sein. Für das Königshardter Backhausfest, das auch als Barmscheids Backhausfest bezeichnet wird, hofft die Königshardter Interessengemeinschaft (KIG) an der Pfälzer Straße 37 auf reichlich Besucherinnen und Besucher.

Zwischen 14 und 18 Uhr wird das traditionelle Backen erklärt und für Interessierte gibt es eine Brotverkostung. Wie im vergangenen Jahr hat die Königshardter Bäckerei Frohne für das Backhausfest einen eigenen Teig gefertigt. Von 14 bis 22 Uhr spielt zudem die Musik. DJ Kevin legt Beats und Hits auf. Eintritt frei. www.kig-koenigshardt.de

Top 4: WXW Shortcut to the Top - Wrestler stürmen die Turbinenhalle

Das Ringtheater geht in der Turbinenhalle in die nächste Runde. Der Independet-Verband „Westside Xtreme Wrestling“ (WXW) besitzt bekanntlich Oberhausener Wurzeln und bittet am Samstag, 12. August, ab 18 Uhr zum Lipperfeld.

Bei „Shortcut to the Top“ (heißt so viel wie: Abkürzung nach oben) stehen rund 30 Wrestlerinnen und Wrestler im Ring. Darunter befinden sich Axel Tischer, Icarus und Delmi Exo. Tickets für die Mischung aus Sport und Show kosten zwischen 37 und 102 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 5: Seit 20 Jahren - Marina Shanty Chor erhebt die Stimme

Seebären, die am Kanal heimisch sind? Solche Gesangsliebhaber musizieren in Oberhausen seit 20 Jahren. Der Marina Shanty Chor feiert am Samstag, 12. August, zwei Jahrzehnte mit guter Stimme. Darum können Interessenten auch in der Gaststätte Alt-Buschhausen bei einem Jubiläumskonzert zuhören.

Die Musiker singen beim öffentlichen Teil zwischen 14 und 18 Uhr an der Lindnerstraße 191 alte und moderne Seemannslieder. Als Gastchöre sind „Leinen Los Bottrop“ und der Bocholder Shanty-Chor angekündigt. Die musikalische Gesamtleitung hat Stefanie Melisch. Eintritt frei. www.marina-shantychor-oberhausen.de

