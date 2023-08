Oberhausen: Wochenende mit Mallorca-Spektakel und Filmstars

Mallorca-Urlaub, aber in Oberhausen! Zehntausende Fans werden am Samstag, 2. September, bei der Ballermann-Megaparty „Inselfieber“ erwartet. Es beschallen drei Bühnen von Megapark, Bierkönig und Royal Suite.

Oberhausen. Das Wochenende 1. bis 3. September bietet in Oberhausen ein pralles Angebot. Dazu zählen ein Stadtfest und die Ehrlich Brothers. Unsere Tipps.

Top 1: Größte Mallorca-Party aller Zeiten beim „Inselfieber“

Das wird nichts für stille Hinterzimmer: Am Samstag, 2. September, steigt hinter der Arena Oberhausen die Ballermann-Geburtstagsparty „Inselfieber“. Gleich drei Standorte werden zeitgleich ab 13 Uhr bespielt. Die Macher sind sich sicher: „Das wird die größte Mallorca-Party aller Zeiten.“

Zehntausende Schlagerfans wollen 40 Ballermann-Stars wie Mia Julia, Mickie Krause, Isi Glück, Olaf - der Flipper, Roberto Blanco oder der Münchner Freiheit lauschen. Die bekannten Diskotheken der Urlaubsinsel leihen den Bühnen an der Arenastraße 1 ihren Namen: Megapark, Bierkönig und Royal Suite. Tickets kosten 30 Euro. www.inselfieber.com

Top 2: Höchste Feiertage in Osterfeld - das Stadtfest startet

Im Stadtosten steigt die Vorfreude. Das Osterfelder Stadtfest rüstet sich für drei picke-packe-volle Feiertage zwischen Gildenstraße und Marktplatz. Am Freitag, 1. September, beginnt der Reigen um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Dort erfolgt eine Stunde später auch der Fassanstich. Um 19 Uhr startet eine Schlagerparty. Bis 23 Uhr geht's weiter.

Am Samstag, 2. September, gehört der Nachmittag den Tanzgarden. Um 19.30 Uhr steht Davin Herbrüggen, der Oberhausener Sieger aus „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), auf der Bühne. Eine Stunde später übernehmen die Cover-Rocker von Nockrock. Zuletzt feierten sie noch bei der Musik-Sommer-Nacht.

Am Sonntag, 3. September, beginnt das Stadtfest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Der Benefizlauf beginnt um 11.15 Uhr. Die Geschäfte öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr. Eintritt an allen Tagen frei. www.stadtfest.online

Top 3: Filmstars aus Hollywood beim „Weekend of Hell“

Hollywood ist zurück in Oberhausen! Das filmreife Festival „Weekend of Hell“ gastiert nach langer Pause wieder in der Turbinenhalle. Hinter der Reihe steckt eine der bekanntesten Horror-Conventions in Europa. Neben allerlei Sammlerartikeln, die Fans von Händlern kaufen können, reisen Hollywood-Schauspieler an, die in Gruselfilmen mitgespielt haben. Darunter Michael Paré, der aus John Carpenters Neuverfilmung von „Dorf der Verdammten“ bekannt ist.

Der deutsche Trash-Regisseur Uwe Boll („Postal“, „Far Cry“, „Alone in the Dark“) ist dabei, der sich zwischenzeitlich auf die Verfilmung von Computerspielen spezialisiert hatte. Sandy Johnson aus „Halloween“ schaut ebenso vorbei. Es gibt Panels und Talkrunden. Am Samstag, 2. September, von 9 bis 19 Uhr. Sonntag, 3. September, 9 bis 18 Uhr. Tickets ab 27 Euro. Fotoshootings und Autogramme kosten extra. www.weekend-of-hell.com

Top 4: Ehrlich Brothers zaubern in der Rudolf-Weber-Arena

Jetzt mal ehrlich! Dieses Zauber-Duo gehört einfach nach Oberhausen. Die Ehrlich Brothers betreiben auf der Centro-Promenade ihre Dauer-Mitmachausstellung „House of Magic“ und sie sind am Freitag, 1. September, um 20 Uhr, und Samstag, 2. September, um 19 Uhr, erneut in der Rudolf-Weber-Arena zu sehen.

Die Brüder Andreas und Chris Ehrlich zeigen die Vorpremiere ihres Programms „Wunderzeit“. Zur Erinnerung: Am Samstag findet auf der Open-Air-Fläche nebenan zeitgleich auch die große Mallorca-Party statt. Es könnte also voll werden. Resttickets für die Ehrlich Brothers kosten zwischen 47 und 101 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 5: Auf dem Sprung nach Biefang - das Froschfest lockt

Auch in Biefang steigt das Interesse an einem schönen Nachmittag sprunghaft an. Das Froschfest der Bürgerinteressengemeinschaft (BIG) Biefang startet am Samstag, 2. September, auf dem Schulhof der Königschule an der Kolkmannstraße.

Die Schule bittet zwischen 11 und 13 Uhr zum Tag der offenen Tag. Anschließend unterhält das Froschfest bis 19 Uhr mit Live-Musik, dem Puppentheater der Feuerwehr und Cheerleadern aus Buschhausen. Eintritt frei. www.oberhausen.de

Weitere Termine am Wochenende (1. bis 3. September 2023):

