Oberhausen: Wochenende mit hitzigen Konzerten - unsere Tipps

Oberhausen. Ein spannendes Wochenende (7. bis 9. Juli) für Freunde von Open-Air-Konzerten. Greeen und Paula Hartmann gehen in Oberhausen steil. Fünf Tipps.

Top 1: Paula Hartmann - vom „Tatort“ in den Schlosshof

Das Konzert-Label „Indie Radar Ruhr“ tauscht das Gdanska am Altmarkt gegen den Schlosshof vor der Ludwiggalerie ein. Bei der Freiluft-Festivalreihe legt am Samstag, 8. Juli, Sängerin Paula Hartmann vor. Los geht es um 20 Uhr.

Hartmann landete mit ihrem Album „Nie verliebt“ im vergangenen Jahr in den Top 20 der deutschen Charts. Zudem sind Duett-Songs mit Rappern wie Haftbefehl („Geruch von Koks“) und Trettmann („Gekreuzte Finger“) bei Fans schwer angesagt.

Die 21 Jahre junge Berlinerin macht als Schauspielerin auf sich aufmerksam: Hartmann spielte vom „Traumschiff“, über den „Tatort“ bis zur Krimi-Serie „Soko“. Tickets für das Konzert an der Konrad-Adenauer-Allee 46 kosten 35 Euro.

Das Konzert von Rapper Greeen am Freitag, 7. Juli, an gleicher Stelle ist dagegen schon ausverkauft. www.indie-radar-ruhr.de

Top 2: Ritter Rost geht an der Niebuhrg in die Luft

Dass Ritter schon aufgrund ihrer Rüstung eher bodennah tätig sind, versteht sich von selbst. Im Open-Air-Theater an der Niebuhrg gibt es zum Glück eine Ausnahme. Das Kindermusical „Ritter Rost und das Sternenschiff“ soll nicht nur kleine Zuschauer abheben lassen.

Die beliebte Figur aus Büchern, Filmen und Hörspielen gibt es am Wochenende an der Niebuhrstraße 61 sogar doppelt zu sehen. Am Samstag, 8. Juli, startet die Vorstellung um 16 Uhr. Am Sonntag, 9. Juli, geht es im Gartentheater um 11 Uhr weiter. Tickets kosten für Erwachsene und Kinder jeweils 9 Euro. www.niebuhrg.de

Top 3: Feine Americana-Mischung beim Static Roots Festival

Zurück zu den Wurzeln, zurück zum Static Roots Festival: Fans von Americana-Klängen haben sich den Freitag, 7. Juli, und Samstag, 8. Juli, bestimmt schon groß im Kalender angestrichen. Das charmante Festival mit internationalem Line-up und trotzdem viel Wohnzimmer-Atmosphäre bittet im Zentrum Altenberg zum Tanz auf dem Heuboden. Bands wie One Eleven Heaven aus Texas sind mit dabei.

Am Freitag geht es um 17 Uhr los. Ticket: 45 Euro plus Gebühren. Samstag beginnt das Festival an der Hansastraße 20 um 14.30 Uhr. Tickets: 55 Euro plus Gebühren. Festival-Tickets für beiden Tage: 79 Euro plus Gebühren. www.staticrootsfestival.com

Top 4: Die Holländer kommen - und rocken im Resonanzwerk

Niederländer fahren nicht nur zum Einkaufen nach Oberhausen, sondern auch zum Rocken. Das „Dutch Metal Fest“ startet am Samstag, 8. Juli, ab 15 Uhr im Resonanzwerk.

Die Macher versprechen eine Mischung aus Old School Heavy Metal und Hard Rock aus den Niederlanden. Im Nachbarland startete bereits drei Mal das „Holland Heavy Festival“. Nun gibt es in Oberhausen eine waschechte Deutschland-Premiere.

Bands wie „Burning“, „Picture“, „Jurassic Park“, „Sad Iron“ und „Metal Bats“ kommen am Annemarie-Renger-Weg 5 (hinter dem Hostel Veritas) vorbei. Tickets: 45 Euro. www.resonanzwerk.de

Top 5: EBM bis Future-Pop: Kulttempel startet die Doppelparty

Im Tempel beben die Boxen, daher werden direkt zwei Areas bespielt. Am Samstag, 8. Juli, geht es im Kulttempel um 22 Uhr los. Die Nachtschwärmer können aus „EBM meets Synth & Future-Pop-Party“ sowie „Tempel of Love“ auswählen.

In der Club-Lounge erklingen die Klassiker der Jahre 1977 bis 1997. Das bedeutet an der Mülheimer Straße 24: New Wave, Electro, Post-Punk-Pop und Gothic. www.kulttempel.com

