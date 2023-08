Oberhausen: Wochenende mit Bärenfest und Tag der offenen Tür

Öffnet seinen Tresor der Partystimmung: Schlager-Star Norman Langen („Pures Gold“) feiert am Samstag, 5. August, beim Bärenfest in Oberhausen-Alstaden ab.

Oberhausen. Am letzten Ferien-Wochenende (4. bis 6. August) können Ausgeh-Freunde in Oberhausen noch einmal zwischen Familienfesten und Party-Sausen wählen.

Top 1: Sauber! Offene Türen an der Müllverbrennung

Die Gemeinschafts-Müllverbrennungsanlage Niederrhein (GMVA) ist normalerweise für Besucher tabu. Am Sonntag, 6. August, verwandelt sich das Werksgelände an der Buschhausener Straße dagegen wieder in den Schauplatz eines bunten Familienfestes.

Von 11 bis 17 Uhr wird der Festplatz mit Programm bespielt. So bieten die Veranstalter einige Führungen durch die Anlage an. Kinder werden bespaßt, Live-Musiker spielen auf, Feuerzeichner sorgen für Spektakel und eine Oldtimer-Show bietet spannende Blicke auf seltene wie attraktive Karossen. Eintritt frei. www.gmva.de

Top 2: Bären starten die große Sause in Alstaden

Es steht eine lange Party im Oberhausener Süden an: Die Karnevalsgemeinschaft Alstadener Bären bereiten für Samstag, 5. August, ihr beliebtes Bärenfest vor. Die Fete wird ab 14 Uhr nicht nur von Jecken, sondern für gewöhnlich von vielen feierfreudigen Alstadenern besucht.

Am frühen Nachmittag wartet ein Kinderprogramm. Am Abend erscheinen die Schlager- und Partymusiker. Als Startgast wird Norman Langen („Pures Gold“) die Stimmung auf dem Schulhof der ehemaligen Hauptschule Alstaden an der Bebelstraße anheizen. Eintritt frei. www.karneval-in-oberhausen.de

Top 3: Seltener Horror-Punk mit Blitzkid im Druckluft

Eigentlich waren sie schon Geschichte. Für die Fans der blanke Horror. Doch nach der Auflösung im Jahr 2012 rafften sich Blitzkid 2019 wieder zusammen. Am Freitag, 4. August, wird es ab 19 Uhr im Druckluft geradezu historisch. Es ist das erste europäische Club-Konzert der Horrorpunk-Band aus Bluefield im US-Bundesstaat West Virginia seit elf Jahren.

Die Band um die Gründungsmitglieder TB Monstrosity und Argyle Goolsby pflegt ein Genre, das sich in den 1970er Jahren aus etlichen E-Gitarren-lastigen Subgenres bildete und dessen Texte deutliche Gruselbezüge kennzeichnen. Bekannteste Horrorpunk-Band ist sicher Misfits, die natürlich nichts mit dem bekannten Kabarett-Duo um Gerburg Jahnke zu tun haben, das sich schließlich Missfits schreibt.

Karten für das Open-Air-Konzert von Blitzkid an der Straße am Förderturm 27 kosten knapp 39 Euro. www.drucklufthaus.de

Top 4: Himmel und Hölle am Theater an der Niebuhrg

Ferien sind der Himmel. Ferien mit Regen eher die Hölle. Vielleicht hat der Wettergott von Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August, ein Einsehen. Dann sind im Gartentheater der Niebuhrg weitere Vorstellungen am Start. Das Sommer-Open-Air-Musical „Himmel und Hölle“ startet am Freitag und Samstag an der Niebuhrstraße 61 um 19 Uhr. Und am Sonntag zwei Stunden früher.

Zu schlecht für den Himmel, zu gut für die Hölle – so verlief das Leben der Prostituierten Jessica. Auf der Himmelswolke geht es nun darum, wo ihr Einlass gewährt werden soll. Übrigens: Sollte es für die Garten-Tribüne zu nass sein, können die Niebuhrger jederzeit in den trockenen Theatersaal ausweichen. Reguläre Karten für die amüsante Vorstellung kosten zwischen 15 Euro (Kinder und Jugendliche) bis 29 Euro (Erwachsene). www.niebuhrg.de

Top 5: „Nobody is perfect“ bittet wieder ins Altenberg

Einen haben wir noch: Mit dem Disco-Nachmittag „Nobody is perfect“ startet am Sonntag, 6. August, ein Tanzabend für Menschen mit und ohne Behinderung. Dazu werden im Zentrum Altenberg auch fleißig Pop, Schlager und Party-Klänge aufgelegt.

Der Eintritt kostet ab 16 Uhr an der Abendkasse erschwingliche 2 Euro. Getränke gibt es ab einem Euro. Die integrative Disco lässt die Besucherinnen und Besucher bis 20 Uhr feiern. www.zentrumaltenberg.de

