Oberhausen wird Dönerhausen: Schon wieder ein 1-Cent-Angebot

Das Haus des Döners soll bald an der Havensteinstraße in der Oberhausener Innenstadt eine Filiale eröffnen.

Oberhausen. In der Oberhausener Innenstadt steht die nächste Döner-Eröffnung an. Der neue Anbieter, Haus des Döners, hat schon viele Schlagzeilen gemacht.

So langsam aber sicher entwickelt sich die Oberhausener City zum Döner-Hotspot der Stadt. Der nächste Imbiss richtet bereits sein neues Ladenlokal her: An der Havensteinstraße werden künftig im Haus des Döners Fladenbrote mit Fleischfüllung serviert. Zur Eröffnung gibt es Döner für einen Cent.

Das Unternehmen ist kein Unbekannter. Das liegt weniger an den rund 55 Franchise-Filialen, die es in NRW bereits gibt, sondern an einem spektakulären Rechtsstreit mit dem Streaming-Anbieter Netflix. Dort gehört die Serie Haus des Geldes zu den beliebtesten TV-Formaten. Der Streaming-Dienst stört sich sowohl am Namen der Dönerkette als auch an deren Aufmachung mit den an Salvador Dalí erinnernden Masken, die in der Serie eine zentrale Rolle spielen. Laut ersten Medienberichten sollen sich Döner- und Streaming-Unternehmen außergerichtlich geeinigt haben, die Anspielung an die Serie soll demnach, leicht abgeändert, aber weiter erkennbar sein.

Wann genau die Filiale in Oberhausen eröffnen wird, ist noch unklar. Angepeilt ist November, wie der künftige Betreiber am Telefon erklärt. „Coming soon“, steht groß auf dem Plakat an der künftigen Filiale. Die Döner sollen künftig an der Havensteinstraße serviert werden, dem bisherigen Ladenlokal der nun geschlossenen Pizzeria Funghi. Ebenfalls auf dem Plakat steht das Eröffnungs-Angebot: Im Haus des Döners gibt es den Döner für gerade einmal einen Cent.

Damit ist der Imbiss nicht alleine: Auch an der Helmholtzstraße eröffnet mit What a Döner bald ein neuer Imbiss. Auch hier soll es zur Eröffnung den Döner für einen Cent geben. Stadt und Polizei sind bereits alarmiert. Nicht ohne Grund: Ähnliche Aktionen lösen regelmäßig Tumulte aus. In Oberhausen musste die Polizei im Dezember vergangenen Jahres einschreiten. Die Eröffnung der Filiale von Baba’s Döner mit dem Rapper Massiv war derart eskaliert, dass Fans die Scheibe eindrückten. Auch in anderen Städten sind ähnliche Eröffnungs-Aktionen aus dem Ruder gelaufen.

In unmittelbarer Nachbarschaft buhlen künftig viele Döner-Anbieter um die Gunst der Kundschaft: Baba’s Döner und What a Döner an der Helmholtzstraße, Haus des Döners an der Havensteinstraße sowie mehrere Dönerläden an der Marktstraße.

