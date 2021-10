Oberhausen: Wird der Hauptbahnhof zum Gastronomie-Hotspot?

Neu im Hauptbahnhof Oberhausen: Das „HBB Bistro“ in der Bahnhofshalle – auch in den anderen leerstehenden Ladenlokalen tut sich eine Menge.

Oberhausen. Im Bahnhof tut sich was: Mehrere Neueröffnungen im Oberhausener Bahnhofsgebäude stehen an. Besonders viele Gastronomie-Angebote ziehen ein.

Nach Jahren des Stillstands herrscht im Oberhausener Hauptbahnhof wieder reges Treiben in den Ladenlokalen. Nach und nach ziehen immer weitere Geschäfte ein – damit wird das Angebot im Bahnhofsgebäude immer größer. Entwickelt sich der zentrale Punkt jetzt zum Gastronomie-Bahnhof?

Neben den langjährigen Mietern, dem Drogeriemarkt Rossmann, dem Schnellimbiss „Asia Hung“ und dem Fast-Food-Giganten McDonalds, ist in den vergangenen Monaten kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Unten im Gang zu den Gleisen ist für die schnelle Versorgung mit Getränken und Speisen nicht nur ein „Service Store“ mit Snacks der Deutschen Bahn, sondern auch die in vielen Bahnhöfen vertretene Bäckerei Ditsch, die vor allem Laugengebäck anbietet, zu finden. Mittlerweile hat Ditsch sogar einen eigenen, durch Glasscheiben abgetrennten Sitzbereich auf der gegenüberliegenden Seite.

Der größte Wandel findet derzeit aber in der Bahnhofshalle statt: Der Zeitschriftenfachhandel „Press and Books“ ist bereits im Juli innerhalb des Foyers umgezogen und kommt nun in einem moderneren Gewand daher.

„Rewe to go“ soll noch in diesem Jahr eröffnen

Im ehemaligen Ladenlokal des Pressegeschäfts, rechts neben der Drogeriefiliale Rossmann, sind seitdem alle Glastüren verhangen – die Kette „Rewe to go“ kündigt mit Plakaten ihren baldigen Einzug an. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt die Deutsche Bahn, dass das Geschäft auf 240 Quadratmetern voraussichtlich Anfang Dezember dieses Jahres eröffnen wird. Der sogenannte Convenience Store sei vor allem für die schnelle Versorgung unterwegs gedacht und sei oft in Bahnhöfen und hochfrequentierten Innenstadtlagen angesiedelt. Das Sortiment: „frische verzehrfertige Produkte, Backwaren, warme Speisen und Getränke“, teilt Rewe mit. Bisher ist „Rewe to go“ in den Oberhausener Tankstellen an der Teutoburger und Mülheimer Straße sowie am Höhenweg vertreten.

„Rewe to go“ kündigt bereits seinen Einzug in die Bahnhofshalle an – und wirbt zeitgleich für Mitarbeiter. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Einen warmen Kaffee und türkische Backwaren gibt es seit Anfang Oktober im „HBB Bistro“. Der ehemalige Stand, früher ein beliebter Treffpunkt draußen auf dem Bahnhofsvorplatz, ist neu in die Bahnhofshalle gezogen. Um auch die beliebte Dönertasche weiter anbieten zu können, wurde ein neues Lüftungssystem oben auf dem Bahnhofsgebäude eingebaut. Dafür musste vor einigen Tagen sogar ein Kran anrücken, um die Anlage auf das Gebäude zu heben.

Das Bistro hat einen Teil der Fläche der Bäckerei Horsthemke übernommen. Die restliche Fläche der Bäckerei wird nach Aussagen der Deutschen Bahn derzeit von den Inhabern umgebaut – ob die Bäckerei die Ladenfläche nur zurückbaut oder neu eröffnen wird, teilte die Bahn nicht mit.

Nicht nur Gastro – ein Nagelstudio kommt in die Bahnhofshalle

Mehr Sicherheit für Pendler Im Mai dieses Jahres teilte das NRW-Verkehrsministerium mit, dass der Hauptbahnhof in Oberhausen mit moderner Video-Überwachungstechnik ausgestattet wird. Ziel ist es, die Sicherheit für die Pendlerinnen und Pendler deutlich zu erhöhen. Dafür stellt die Deutsche Bahn gemeinsam mit dem Bund 20 Millionen Euro bereit, um hiermit zusätzlich rund 60 Bahnhöfe mit moderner Videotechnik auszustatten. Zusammen mit den zehn Millionen Euro aus der ÖPNV-Offensive des Landes NRW werden laut Verkehrsministerium nun bis zum Jahr 2024 insgesamt 160 Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen mit zeitgemäßer Videotechnik ausgerüstet sein.

Das letzte Sorgenkind der Bahnhofshalle, das ehemalige Tabakgeschäft an den Treppen zum Bahnhofsinneren, ist genau wie Rewe noch gänzlich zugeklebt. Was darin passieren soll, ist für die vorbeieilenden Pendler allerdings bisher nicht ersichtlich. Wie sich herausstellt, wird dort kein weiteres Gastronomie-Angebot einziehen. „Auf der Fläche des ehemaligen Tabakgeschäfts finden zurzeit noch Umbauarbeiten statt“, erklärt eine Bahnsprecherin. „Hier entsteht auf 85 Quadratmetern ein neues Nagelstudio.“ Nach Abschluss der Arbeiten soll das Geschäft zügig eröffnen, ein genauer Termin steht noch nicht fest.