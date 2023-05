Oberhausen: Winzerfest und Stoffmarkt zum langen Wochenende

Für den Stoffmarkt aus Holland bauen die Händler am Samstag, 20. Mai, zwischen 10 und 17 Uhr ihre Stände auf dem Saporishja-Platz in Oberhausen auf.

Oberhausen. Ein Brückentag lässt Freizeit-Freunde am Wochenende (19. bis 21. Mai) jubilieren. Wo etwas in Oberhausen los ist, verraten unsere Ausgeh-Tipps.

Top 1: Tropfen für Tropfen - aber bitte nicht vom Himmel

Das Winzerfest lässt die Genießer des Rebensafts jubilieren. Vom Donnerstag (18. Mai, Christi Himmelfahrt) bis zum Sonntag (21. Mai) steigt die 33. Ausgabe auf dem Friedensplatz. Zwölf Winzer aus deutschen Anbaugebieten haben sich in der Innenstadt von Oberhausen angesagt.

Dazu soll auch das Rahmenprogramm mit Musik und Plausch munden. Die frisch gegründete Schlemmerfirma VORS von TV-Koch Stefan Opgen-Rhein und RWO-Stadionwirt Sebastian Vogt hat sich mit Überraschungsgerichten angesagt. Donnerstag geht das Programm um 14 Uhr los. Am Freitag und Samstag um 15 Uhr. Der Sonntag beginnt um 12 Uhr. www.oberhausencity.de

Top 2: Jede Menge Stoff für Schneider-Träume

Egal, wie das Wetter wird. Begabte Personen mit Nadel und Faden können sich am Samstag, 20. Mai, auf dem Saporishja-Platz flott die Utensilien für eine geeignete Garderobe besorgen. Der Stoffmarkt Holland bereist von Frühjahr bis Herbst rund 35 deutsche Städte und hat knapp 100 Stände dabei.

Oberhausen gehört seit Jahren dazu. Im Angebot befinden sich Materialien zum Selbernähen. Dazu zählen Damen- und Kinderstoffe, Gardinen, Heimtextilien und Dekostoffe, Quilt- und Patchworkstoffe, Polsterstoffe, Schnittmuster und Kurzwaren. Die Händler öffnen zwischen 10 und 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. www.stoffmarktholland.de

Top 3: Jazz-Gitarrist verwandelt das Ebertbad in einen Kinosaal

Ein Hingucker wird es und ein Ohrenschmaus allemal. Am Sonntag, 21. Mai, verwandelt sich das Ebertbad ab 19 Uhr in ein Kino. Mit „Inside Scofield“ flimmert am Ebertplatz 4 eine interessante Musik-Dokumentation von Filmemacher Joerg Steineck über die Leinwand.

Der Filmabend bildet den Vorgeschmack auf das Solo-Konzert des amerikanischen Top-Jazzers und Gitarristen John Scofield, der am Montag, 22. Mai, in der ehemaligen Badeanstalt auftritt. Für das mit Spannung erwartete Konzert gibt es keine Tickets mehr. Für den Kinofilm über den Musiker am Sonntag sieht es besser aus: Eintrittskarten kosten 8,50 Euro. www.ebertbad.de

Top 4: Schmökern am laufenden Band beim Buchgestöber

Schon wieder gähnende Leere im Bücherregal? Das Buchgestöber am Zentrum Altenberg kann Abhilfe schaffen. Zum Start in das verlängerte Wochenende, am Donnerstag, 18. Mai, treffen sich Händler und Interessierte an der Hansastraße 20.

Das Buchgestöber lockt seit 2013 stets an Christi Himmelfahrt die Stöberfreunde an, um alte und neue Bücherschätze zum Verkauf, zum Tausch oder zum Handeln anzubieten. Die Geschichtswerkstatt nennt den Bücherflohmarkt mit 200 Standmetern den größten im Revier. Um 11 Uhr geht es los. Der Eintritt ist frei. www.zentrumaltenberg.de

Top 5: Wrestler lassen es in der Turbinenhalle krachen

Der Oberhausener Independent-Wrestling-Verband „Westside Xtreme Wrestling“ (WXW) beendet die Stille und lässt es in der Turbinenhalle krachen. Am Samstag, 20. Mai, startet dort das große Event „WXW Fan 2023“. Unter den unterhaltenden Kämpfen nach Drehbuch befindet sich auch ein Sechs-Mann-Match.

Die Veranstalter kündigen zudem ein „WXW Beer Pong“-Turnier an, bei dem Fans und Wrestler gemeinsam spielen. Schon ab 16 Uhr starten in der Turbinenhalle 2 einige Ringduelle der „WXW Wrestling Academy“. Das Haupt-Event beginnt im Lipperfeld 23 um 19 Uhr. Tickets kosten zwischen 32 und 53 Euro. www.turbinenhalle.de

