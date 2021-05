Ein Mädchen in Bangladesch zerkleinert mit einem Hammer Ziegelsteine.

Welttag Oberhausen will weiter gegen globale Kinderarbeit kämpfen

Oberhausen. Kinderarbeit ist ein globales Problem. Am 12. Juni wirft der Welttag gegen Kinderarbeit ein Schlaglicht auf die Verantwortung der Städte.

Ein globales Problem im lokalen Blickpunkt: Am Samstag, 12. Juni, ist Welttag gegen Kinderarbeit. Beinahe jedes zehnte Kind weltweit schuftet in Minen, auf Feldern oder als Dienstbote. Das Ruhrgebiet zeigt als deutschlandweit erste Fairtrade-Region Flagge gegen solche Ausbeutung.

Für fairen Handel und fairen öffentlichen Einkauf in den Ruhrgebietsstädten steht nun die neue „Charta Faire Metropole Ruhr 2030“. Städte und Kreise sind darin aufgerufen, sich zu den Entwicklungszielen der UN zu bekennen und für fairen Handel einzusetzen. Derzeit liegt die Charta den Städten, Gemeinden und Kreisen zur Unterzeichnung vor. Sie sollen damit gemeinsam Verantwortung übernehmen – für menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der Lieferkette von Produkten und gegen die Ausbeutung von Mensch und Natur. Die Städte nehmen sich vor, mehr fair gehandelte Produkte einzukaufen und entsprechende Unternehmen vor Ort zu stärken.

Lange Tradition und gelebte Realität

In Oberhausen habe Fairtrade eine lange Tradition und sei gelebte Realität, unterstreicht die Stadtpressestelle in einer aktuellen Mitteilung. Schon seit 2001 gehöre Oberhausen zu den jenen Städten, in denen fairer „Stadtkaffee“ angeboten werde, dazu komme die faire Stadtschokolade aus fair gehandeltem Kakao. Es gibt drei Fairtrade-Schulen, darunter mit dem Hans-Sachs-Kolleg ein großes Berufskolleg.

Der Rat der Stadt hat bereits 2011 den Beschluss gegen ausbeuterische Kinderarbeit gefasst, und seit 2013 ist Oberhausen mehrfach zertifizierte Fairtrade-Stadt. Darauf baue nun die „Charta Faire Metropole Ruhr 2030“ auf. Mit ihr könne das Ruhrgebiet zum Vorbild für andere Regionen werden, heißt es. Das „Netzwerk Faire Metropole Ruhr“ hat sie gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen und kirchlichen Einrichtungen und kommunalen Repräsentanten entwickelt, damit städtische Verwaltungen faire Produkte stärker ins Bewusstsein der Kundinnen und Kunden bringen.

