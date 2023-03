Oberhausen: Wie man in der Kindertagespflege tätig wird

Oberhausen. Personen, die in der Kindertagespflege tätig werden möchten, können sich von der Stadt Oberhausen qualifizieren lassen. Kurs beginnt im April.

Die Stadt Oberhausen sucht verantwortungsbewusste und motivierte Personen, die in der Kindertagespflege tätig werden möchten. Ein entsprechender Kurs beginnt bereits im April.

„Die Kindertagespflege unterstützt und ergänzt die Erziehung und Bildung der Familie und fördert das Kind“, schreibt die Stadt Oberhausen in der Einladung an Interessierte. Das Angebot der Kindertagespflege richte sich vor allem an Kleinkinder unter drei Jahren und sei durch ihren familiennahen Charakter in Kleingruppen und die individuelle Kinderbetreuung gekennzeichnet.

Wer in der Kindertagespflege tätig sein möchte, benötigt zwingend eine Erlaubnis, da die Tagespflege der Betreuung in Kindertageseinrichtungen gleichgestellt ist. Eine umfangreiche Qualifizierung ist die Voraussetzung. Ein solcher Qualifizierungskurs beginnt im April, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Weitere Auskünfte erteilen die Verantwortlichen beim Jugendamt unter den Rufnummern 0208 825-9397 oder 0208 825-9343.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen