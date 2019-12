Oberhausen. In Fachausschüssen haben die Oberhausener Lokalpolitiker wochenlang diskutiert – nun fällten sie in der letzten Ratssitzung 2019 Entscheidungen.

Oberhausen: Wichtige Beschlüsse in letzter Ratssitzung 2019

Die zunächst stark angehobenen Parkgebühren abgemildert, die Prüfung einer Verlagerung des Rotlichtviertels aus der Oberhausener Innenstadt in Auftrag gegeben, die Genehmigung einer neuen Städtepartnerschaft mit der polnischen Großstadt Tychy – neben diesen zentralen Entscheidungen fasste der Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2019 noch weitere wichtige Beschlüsse. Hier die wichtigsten in Kürze:

Innovation City kommt nach Alstaden

Alstaden im Süden Oberhausens wird nach Osterfeld und Vondern der dritte Stadtteil, in dem das klima- und energieschonende Konzept „Innovation City“ praktisch umgesetzt wird. Dabei sollen Hauseigentümer bewegt werden, ihre Häuser zu dämmen und neue Heizungsanlagen einzubauen. In der Pilotstadt Bottrop hat man durch Beratung und Motivierung der Eigentümer den klimaschädlichen Kohlendioxid-Ausstoß entscheidend reduziert. Grund für die Wahl Alstadens: Dort verbrauchen die Familien nach Feststellung der städtischen Klimafachleute besonders viel Energie, um ihre Wohnung zu heizen, weil die meisten Häuser nicht modernisiert wurden. Zudem finden sich dort besonders viele Öl- und Kohleheizungen. Im Rat fiel die Entscheidung für Alstaden einstimmig.

Hochbordparken auf der Teutoburger Straße möglich

Im Streit um Sicherheitslücken des neuen, direkt auf der Teutoburger Straße in Osterfelder aufgemalten Radweges hat der Rat einstimmig ohne Beteiligung der FDP einen Kompromiss beschlossen. Die von den Stadtplanern nach Absprachen mit dem Fahrradclub ADFC zwar richtig geplanten, aber zum Teil von der Fachfirma fälschlich zu eng aufgebrachten weißen Trennstriche des Fahrradweges sollen nicht wieder entfernt werden. Die Beseitigung würde die Fahrbahn beschädigten.

Info Rat hebt drei alte Sanierungsgebiete auf Der Oberhausener Stadtrat hat einstimmig drei sehr alte Sanierungsgebiete aus den 80er Jahren formal aufgehoben: „Eisenheim“, „Teilbereich II Grillo Busdepot“ und „City-West II“. In einem Sanierungsgebiet behebt eine Stadt städtebauliche Missstände insbesondere durch Investitionen in die Infrastruktur, Schaffung von mehr Grün und der Verlagerung von störendem Gewerbe aus Wohngebieten. Da dadurch der Wohnwert und damit der Wert der Immobilien steigt, können Eigentümer an diesen Kosten beteiligt werden. Die formale Aufhebung als Sanierungsgebiet ist notwendig, damit die Kosten mit Zuschussgebern (hier das Land) und den Hauseigentümern abgerechnet werden können. Für alle drei Sanierungsgebiete gilt aber: Da die letzten Sanierungsmaßnahmen Anfang bis Mitte der 80er Jahre praktisch abgeschlossen worden sind, ist der Anspruch der Stadt Oberhausen auf Ausgleichsbeträge durch die Hauseigentümer laut Verwaltungsvorlage als verjährt anzusehen. Auf die Erhebung der Beiträge von Hauseigentümern muss verzichtet werden.

„Der Markierungsfehler ist auch eine Chance, die bisherige Planung zu verbessern“, meinte SPD-Fraktionsvize Silke Jacobs. Nun soll Autofahrern erlaubt werden, halbseitig auf dem alten Hochbord-Radweg zu parken – so entsteht Platz für einen zusätzlichen Sicherheitstrennstreifen von 0,75 Metern, der das Radeln auf der Teutoburger Straße sicherer machen soll.

Umweltdezernentin Sabine Lauxen, Norbert Marißen und Burkhard Schmidt vom Fahrrad-Lobbyverein ADFC (von vorne nach hinten) testen den neuen Radweg auf der Teutoburger Straße in Oberhausen-Osterfeld. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Der bisherige Kritiker dieses Radstreifens („zu unsicher, da zu dicht an Autotüren“), Karl-Heinz Mellis (BOB), lobt die Variante: „Nach wochenlanger Diskussion konnte die Verwaltung endlich davon überzeugt werden, auf der Teutoburger Straße einen regelkonformen Radfahrstreifen umzusetzen.“

Rat beteiligt Bürger an 42 Entscheidungen direkt

Einstimmig hat der Stadtrat die Liste von 42 Vorhaben abgesegnet, die beschreibt, woran, wie und in welcher Form Bürger an Beschlüssen beteiligt werden – mal werden die Bürger nur informiert, mal werden sie angehört, mal dürfen sie mitberaten und in zwölf Fällen sogar richtig mitbestimmen. Letzteres gilt etwa im nächsten Jahr für die Neugestaltung der Dudeler Straße, für das Aussehen der Wohnbebauung auf dem Möbel-XXXL-Gelände von Rück im Schladviertel oder die konkrete Konzeption der Sportplätze in Schmachtendorf, Sterkrade, Oberhausen-Ost und Borbeck.

Plastikbesteck-Verbot bei Veranstaltungen auf öffentlichem Grund

Gegen die Stimmen von „Offen für Bürger“ (OfB) hat der Stadtrat die neue Abfallsatzung der Stadt beschlossen. Erstmals ist darin ein Verbot von Kunststofftellern und -besteck sowie Styropor-Essensverpackungen bei Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen vorgesehen. Wörtlich heißt es: „Speisen und Getränke dürfen nur in pfandpflichtigen, wiederverwendbaren, wiederverwertbaren oder mitverzehrbaren Verpackungen und Behältnissen (einschließlich Geschirr und Bestecke) ausgegeben werden.“

Zudem regelt die neue Satzung, dass Rückwärtsfahren der Müllfahrzeuge möglichst vermieden werden soll. Die Stadt kann dazu Standorte bestimmen, an denen die Mülltonnen bereitgestellt werden müssen.

Letzte maßgebliche Änderung: Künftig können nicht nur herbstliche Sonder-Abholfahrten für Laubabfälle auf die Müllgebühren umgelegt werden, sondern auch Laubsammlungen in extrem trockenen Sommern, wenn Bäume ihre Blätter abwerfen.