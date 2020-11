Oberhausen: Wenn Kinder Kinder verprügeln und ausrauben

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubüberfalls in Oberhausen.

Oberhausen. In zwei Fällen sind der Oberhausener Polizei Kinder- und Jugendbanden aufgefallen, die offenbar auf Raubzug waren – mitten in Osterfeld.

Im Zentrum von Osterfeld, vor einem Geschäft, haben nach Angaben der Polizei vier recht junge Kriminelle zwischen zehn und zwölf Jahren am Dienstagnachmittag einem 13-Jährigen und einer Elfjährigen aus Oberhausen vor einem Geschäft aufgelauert, um sie zu berauben.

Drei Täter hielten auf der Gildenstraße den Jungen fest, während ihr Komplize das Mädchen schlug, um ihre Wertsachen wegzureißen. Dann wurde auch der Junge verprügelt, bevor die Kinder mit ihrer Beute flüchteten. Ein Täter trug eine gelbe Jacke, einer eine schwarze Jacke mit einer auffälligen roten Kapuze. Ein Täter trug orange-farbene Schuhe und ein Käppi.

Unklar ist es noch für die Polizei, ob die jungen Räuber wenige Stunden später auf der Osterfelder Kampstraße in ein AWO-Gebäude eindringen wollten. Nach Darstellung der Polizei wollten gegen 17 Uhr neun Jugendliche gewaltsam in das Haus eindringen. Dabei griffen sie einen 56-jährigen Mitarbeiter und einen 42-jährigen Hausbewohner an.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen – Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 telefonisch unter 0208-8260 oder als E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.