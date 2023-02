Oberhausen: Weiterer verkaufsoffener Sonntag geplant

Das Spiel- und Sportfest lockte 2022 insgesamt 50.000 Besucherinnen und Besucher an.

Oberhausen. Fünf verkaufsoffene Sonntage hat der Rat in Oberhausen bereits abgesegnet. Ein sechster wurde jetzt beantragt. Er soll schon im Mai stattfinden.

Nachdem der Rat der Stadt Oberhausen fünf verkaufsoffene Sonntage freigegeben hat, soll er in seiner nächsten Sitzung nun über einen sechsten entscheiden. Die Interessengemeinschaft Sterkrade beantragt die Öffnung der Läden im Rahmen des Spiel- und Sportfestes am ersten Mai-Wochenende (6. und 7. Mai). Die Veranstalter rechnen allein am Sonntag, 7. Mai, mit 25.000 Besucherinnen und Besuchern. Dies rechtfertigt aus ihrer Sicht die Lockerung der Öffnungszeiten für den Handel.

Das Spiel- und Sportfest findet bereits zum 40. Mal statt. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter rund 100 Vereine und Aussteller rund um den Großen und Kleinen Markt. Das Spiel- und Sportfest soll nicht nur den Vereinen eine Plattform geben, sondern auch das Ehrenamt in besonderer Weise würdigen. Das Fest beginnt am Samstag. An beiden Wochenendtagen ist ein buntes Programm mit Bühnenshows geplant.

Fünf verkaufsoffene Sonntage sind bereits beschlossen. Den Start macht das Frühlingsfest am 6. März. Am 3. September dürfen die Geschäfte beim Osterfelder Stadtfest öffnen. Drei weitere verkaufsoffene Sonntage entfallen auf das Westfiel-Centro Oberhausen (1. Oktober, 5. November, 10. Dezember). Gegen diese drei Anträge gab es auf der letzten Ratssitzung politischen Widerstand. Allerdings bildeten SPD, CDU und FDP die Mehrheit.

Insgesamt kann der Rat acht verkaufsoffene Sonntage freigeben. Sechs wären nach einem positiven Beschluss am 20. März verbraucht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen