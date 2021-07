Oberhausen: Weiße Farbspur gibt der Polizei ein Rätsel auf

Weiße Farbe breit verteillt: ein Blick auf das Tankstellengelände an der Dorstener Straße in Oberhausen-Tackenberg.

Oberhausen. Die Ermittler der Polizei Oberhausen haben ein ungewöhnliches Rätsel zu knacken: Wie ist eine weiße Farbspur in Nähe der A516 zu erklären?

Eine Farbattacke auf Fahrbahnen und eine Tankstellenfläche im Stadtnorden in Nähe der A516 hat sich in der Nacht zu Dienstag ereignet. Die Polizei Oberhausen sucht nun Zeugen und Hinweise, um den mysteriösen Fall aufzuklären und die Täter zu finden. Es ist ebenfalls möglich, dass es sich um keine vorsätzliche Tat, sondern um die Folgen eines Lecks an einem Farbeimer handelt.

Beim morgendlichen Rundgang am Dienstag, 6. Juli, über ein Tankstellengelände an der Dorstener Straße im Stadtteil Oberhausen-Tackenberg traute ein Tankstellen-Mitarbeiter seinen Augen kaum: Unbekannte hatten den gesamten Bereich vor der Waschanlage mit weißer Wandfarbe beschmiert.

Die hinzugerufenen Polizisten fanden bei der Anfahrt zum Tatort weitere Spuren. Zwischen der Sterkrader Anschlussstelle der A516 und der nahegelegenen Filiale eines Discounters fand sich ebenfalls weiße Farbe auf der Fahrbahn. Auf Höhe der Discounter-Filiale verlief die Farbspur in einem Bogen zurück in Richtung Holtener Straße und dann auf das Gelände der Tankstelle. Dort führte sie dann bis zur Waschstraße, wo sie in einer riesigen Lache endete, berichtet die Polizei.

Gerissener Farbeimer auf Tankstellengelände

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die Montag oder Dienstag (5. oder 6. Juli) ein Transportfahrzeug im Bereich der Dorstener Straße bemerkt haben, aus dem die weiße Farbe auf die Fahrbahn ausgelaufen sein könnte oder die Hinweise auf ein Fahrzeug geben können, das neuerdings starke weiße Farbanhaftungen auf der Ladefläche oder an der Karosserie aufweist. Möglicherweise hat der Verursacher den plötzlichen Schaden an einem Farbbehälter bemerkt und ist dann zur Tankstelle gefahren, wo er mit einem Hochdruckreiniger die Verschmutzung habe beseitigen wollen. Dort hinterließen er oder sie dann auch den gerissenen Farbeimer.

Polizei sucht Zeugen, um das Farbrätsel zu lösen

Ob Farbreste auf diese Weise auch in die Kanalisation gelaufen sind, prüfen jetzt die entsprechenden Fachleute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0208 8260 oder als E-Mail an die Adresse Postestelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

