Oberhausen: Weihnachtskonzert des Männerquartetts begeistert

„Wahr ist, was uns verbindet“, formulierte einmal der Philosoph Karl Jaspers. Den gleichen Gedanken verfolgte Propst Peter Fabritz in seiner Begrüßungsansprache, als er den überwältigenden Andrang zum ersten der beiden Weihnachtskonzerte des Männerquartetts Sterkrade als Ausdruck einer „Suche nach dem, was uns verbindet“ deutete.

Die Musik, um die es hier ging, schallt uns in dieser Zeit zwar aus allen Lautsprechern in die Ohren. Dass aber das Männerquartett unter der eindringlich gestaltenden Leitung von Stefan Lex durch dynamisch differenzierte Klangkultur, rhythmische Präzision und atmende Phrasierung auch Altbekanntes neu erfahrbar machen kann, ist sicher ein wichtiger Grund für den enormen Zuspruch, den dieser Chor mit seinen Konzerten erfährt.

Die prophetische Wucht des Bassisten ging unter die Haut

Ein anderer Grund ist das wie üblich abwechslungsreiche Programm. Veit Jürgen Zimmermann leitete den Abend auf der Orgel mit einer farbig registrierten Improvisation ein und ließ später noch eine Pastorale folgen. Sigrid Althoff war als Begleiterin am Flügel pausenlos tätig und knackte als Solistin „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ mit flirrendem Laufwerk und sehr viel Gefühl für ausschwingende Melodik.

Als Gesangssolisten, auch im Zusammenwirken mit dem Chor, glänzten Mezzosopranistin Laura Violetta Lex und Zelotes Edmund Toliver als Bass-Stimme. Die Tochter des Dirigenten verfügt über eine große Stimme mit etwas starkem Vibrato. Ihr besonders heftig beklatschter „Jingle Bell Rock“ zeigte ihre Neigung zu swingender, mit leicht ironisch gefärbten Elementen aufgepeppter Musik – ein Familienerbe? Auf die weitere Entwicklung der noch im Studium befindlichen jungen Sängerin darf man gespannt sein.

Der bereits in hohem Alter stehende Zelotes Edmund Toliver steigerte sich im Verlauf des Abends immer mehr, bis er schließlich im Spiritual „Ride on, King Jesus“ eine prophetische Wucht entfaltete, die unter die Haut gehen konnte.