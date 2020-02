Oberhausen Dicke Luft garantiert: Sport am Rande der Autobahn

Die Neuaufstellung der Sportanlage des TV Biefang vollzieht sich zu einem Zeitpunkt, an dem das gesamte Umfeld an der Erlenstraße grundsätzlich sein Gesicht verändern wird, weil die neue Erschließungsstraße für das Waldteichgelände, die zum künftigen Edeka-Zentrallager führt, dicht an dem Sport-Areal vorbeiläuft.

Heftige Debatten wurden in der Vergangenheit deshalb im Stadtteil bereits ausgefochten, dennoch werden wohl demnächst erwartete 1000 Lkw am Tag die Luftqualität an diesem Punkt der Stadt kaum verbessern. Der Buschhausener Tennisclub wird das nicht erleben: Der Verein erhält auf dem ehemaligen Ascheplatz an der Dachsstraße in Alstaden eine neue Bleibe.