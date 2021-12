Trinkwasserspender könnten bald an jeder Schule in Oberhausen die Schüler mit frischem Wasser versorgen. Am Bertha-von-Suttner-Gymnasium ist solch ein Spender schon im Einsatz. Die Schüler Annika, Beyza, Cedric und Annabell (v.l.) nutzen das Angebot regelmäßig.