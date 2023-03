Oberhausen: Was Haus Ripshorst 2023 für Familien plant

Oberhausen. Haus Ripshorst ist ein beliebtes Ziel für Naturfreunde und Familien in Oberhausen. Jetzt liegt das Jahresprogramm in allen Details vor.

Beliebte „Klassiker“, aber auch neue Formate für Naturfreunde, Familien und Entspannungssuchende stehen auf dem Jahresprogramm 2023 des Besucherzentrum Haus Ripshorst des Regionalverbandes Ruhr (RVR).

Publikumslieblinge wie die Ostereier-Suche am 9. April, der Naturgartentag am 13. Mai sowie der Genuss- und Adventsmarkt am 1. Oktober und 3. Dezember sind fest eingeplant. Daneben legt das Oberhausener Haus Ripshorst den Schwerpunkt auf die Erweiterung des Kinderprogramms. Das Team bietet verschiedene Workshops an – wie etwa Tierspurensuche (z. B. 15. April), Bau und Gestaltung von Vogelhäuschen (3. April), Instrumentenbau aus Wegwerfartikeln (z. B. 6. April), Basteln von Blattmasken (10. Juni) und Drachen (16. September) sowie ein Escape-Spiel zum Thema Müllentsorgung (22. Oktober).

Haus Ripshorst: Qi Gong und Thai Chi neu im Programm

Einen zweiten Schwerpunkt bildet das Thema Entspannung in der Natur. Neben Outdoor-Yoga sind Qi Gong und Thai Chi in das Angebot aufgenommen worden. Ein Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene findet zum Beispiel am 18. Juni statt. Zudem werden zusätzliche Kurse zur Resilienz durch Stressbewältigung und zum Waldbaden angeboten.

Einen wichtigen Schwerpunkt bilden Angebote zur Entspannung in der Natur. Foto: RVR / PM

„Mit unseren Angeboten möchten wir Familien und Kinder ansprechen. Bei uns können sie sich mit der Natur beschäftigen und aktiv mitmachen“, wird Linda Thol, Leiterin des RVR-Besucherzentrums, in einer aktuellen Mitteilung des RVR zitiert. Das Programm umfasst bis Jahresende mehr als 90 einzelne Veranstaltungen.

Neu ist auch ein Sicherheitstraining für Radfahrerinnen und Radfahrer am 16. Juni. Kursteilnehmer erhalten hier eine Anleitung zur Bewältigung schwieriger Untergründe und Alltagssituationen sowie Tipps zur richtigen Körperhaltung. Ein altes Werkzeug feiert u. a. am 25. Juni ein Revival: die Sense. Interessierte werden ausführlich in die natur- und artenschonende Mähmethode eingeführt.

Ruhrpoeten präsentieren Texte zum Klimawandel

Dass Natur und Kultur kein Widerspruch sind, zeigt die Ausstellung „Erdgeschichten. Kunst & Natur“. Vom 30. Juni bis 24. September präsentiert Haus Ripshorst zudem Fliesen des Oberhausener Künstlerduos K&K Kelbassa‘s Panoptikum. Außerdem stehen mehrere Lesungen auf dem Programm: Am 24. März präsentieren die Ruhrpoeten Texte zum Thema Klimawandel. Auch zwei Kinderlesungen sind geplant, die erste am 29. April. Kleine Zuhörerinnen und Zuhörer gehen dann mit dem Buch „Der kleine Alexander von Humboldt – Alles ist mit allem verbunden. Die Bäume.“ auf eine Entdeckungsreise.

Infos rund um das RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst und sein vielfältiges Programm sind unter http://www.ripshorst.rvr.ruhr zu finden.

