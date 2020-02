Oberhausen: Was Eltern über Schultornister wissen sollten

Leonie blickt ratlos über die Schulter ihres Papas. Der Kauf des ersten Schulranzens steht an. Eine schwierige Entscheidung – für Eltern und Kind. Leonie geht ab Sommer in die Schule und möchte am liebsten Dinos, Einhörner und Schmetterlinge auf ihrem Tornister sehen. Die Eltern möchten die Wünsche erfüllen, müssen aber auch darauf achten, dass der Tornister gut sitzt, nicht zu schwer ist und im Straßenverkehr gut zu sehen ist. Worauf zu achten ist, erfuhr Familie Ronig am Wochenende bei der Schulranzenmesse In der Oberhausener Sparkassen-Filiale an der Marktstraße.

Mit dabei: Expertin Gaby Koch vom wenige Schritte entfernten Geschäft Gentsch. Seit fast 50 Jahren verkauft sie Schulkindern ihren ersten Ranzen. Die seien in den vergangenen Jahren vor allem eins geworden: teurer. Das merkt man auch auf der Messe: Die Tornister kosten zwischen 200 und 300 Euro. Dafür sollen sie länger zu gebrauchen sein: Anders als früher, wachse der Ranzen mit den verstellbaren Gurten nun mit den Kindern mit, erklärt die Expertin.

Gepolsterte Gurte gehören zum Standard

Etliche Besucher kamen zur Schulranzenmesse in die Sparkassen-Filiale an der Marktstraße. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Doch bei dem Preis sollte noch mehr zu erwarten sein: Gepolsterte Hüft- und Brustgurte seien heute Standard. „Und moderne Ranzen wiegen kaum mehr als ein Kilogramm“, erklärt Gaby Koch. Richtig beladen liege der Ranzen direkt am Rücken an – wichtig für die Gesundheit der Kinder. Das Zauberwort heißt „ergonomisch“.

Gesunde junge Kunden möchte auch die Krankenkasse AOK. Deshalb sollen sich die künftigen Schulkinder beim beim Schulranzen-Check auf die Waage stellen: Zehn bis 15 Prozent des Körpergewichts, rechnet AOK-Marketingleiter Manfred Gregorius vor, seien eine zumutbare Belastung für schmale Kinderkreuze. „Alles darüber kann die Muskulatur und die Bandscheiben schädigen.“

Wie schwer darf der Ranzen sein?

Gregorius räumt aber ein: „Experten sind sich uneins darüber, wie viel Gewicht ein Kind im Tornister tragen kann.“ Es gebe Studien, nach denen auch Erstklässler ein Drittel ihres Gewichtes tragen können, ohne ihren Rücken zu schädigen. Generell gelte aber: Je leichter der Ranzen, desto besser. Sein Tipp: „Wer unnötige Bücher regelmäßig auspackt, schleppt weniger.“ Viele Schulen böten außerdem mittlerweile an, schwere Bücher im Klassenzimmer zu verstauen.

Oberhausen Augen auf beim Ranzenkauf Zwölf von 22 Schulranzen namhafter Hersteller sind 2019 im Test der Stiftung Warentest durchgefallen. Die Tester urteilten mit „mangelhaft“, weil diese zwölf Modelle alle ein schlechte Warnwirkung für Autofahrer aufwiesen. Im Test fiel außerdem auf, dass gute und schlechte Ranzen von den Herstellern oft dieselben Namen tragen. Viele Anbieter verkaufen sichere Ranzen mit unsicheren „Geschwistermodellen“ – ohne die erforderlichen Warnflächen. Daher: Augen auf beim Ranzenkauf.

Bis es die fünfte Klasse erreicht, trägt ein Grundschulkind im Schnitt an 800 Tagen Tornister mit Büchern, Federmappe, und Pausenbrot zur Schule – und wieder zurück. Zu der Last auf dem Rücken kommt die nötige Konzentration im Straßenverkehr. Sicherheit spielt eine große Rolle bei Schulranzen. Dessen ist sich auch Judith Ronig bewusst, die Mutter der fünfjährigen Leonie. Sie will sich an den Rat der Experten halten: Mindestens zwanzig Prozent der Fläche eines Ranzens sollten aus fluoreszierenden Materialien bestehen, zehn Prozent aus Reflektoren. Im Zweifel gilt also: Lieber Katzenauge statt Einhorn.