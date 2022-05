Oberhausen: Wahlbriefe rechtzeitig an die Stadt schicken

Oberhausen. Wer per Briefwahl seine Stimme abgibt, muss darauf achten, dass die Post bis zum 13. Mai bei der Stadt eingeht. Persönliche Abgabe bis 15. Mai.

Der Fachbereich Wahlen der Stadt Oberhausen weist darauf hin, dass bei der Briefwahl der rote Wahlbrief so frühzeitig abgesendet werden muss, dass er – unter Berücksichtigung der üblichen Postlaufzeiten – bis Freitag, 13. Mai, zugestellt werden kann.

Sollte eine fristgerechte Zustellung nicht mehr gewährleistet sein, so ist ein Einwurf des Wahlbriefs noch bis zum Wahlsonntag, 15. Mai, um 18 Uhr in den Briefkasten des Fachbereichs Wahlen, Dienstgebäude Schwartzstraße 73 in Oberhausen möglich. Wichtiger Hinweis: Eine Leerung der Briefkästen an anderen Dienstgebäuden der Stadt Oberhausen erfolgt ab Freitagmittag nicht mehr.

Wahlschein schnell beantragen

Wahlberechtigte, die noch an der Briefwahl teilnehmen möchten, müssen einen Wahlschein beantragen. Dies ist persönlich in den drei Sofortwahlstellen in Alt-Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld möglich, in denen auch die Möglichkeit besteht, direkt vor Ort seine Stimme abzugeben. Alternativ kann der Wahlschein auch schriftlich beim Fachbereich Wahlen, Postanschrift Schwartzstraße 73, 46045 Oberhausen, per Fax unter 0208 825-3377 oder per E-Mail an briefwahl@oberhausen.de beantragt werden.

Sie sind besonders an Nachrichten über das Centro Oberhausen interessiert? Dann erhalten Sie hier einen Überblick: Hier geht’s zu unserer Themenseite Centro Oberhausen

Restaurants, Kneipen. Cafés: Die Oberhausener Gastro-Szene hat viel zu bieten. Die wichtigsten Entwicklungen und Nachrichten bündeln wir auf einer Themenseite: Hier geht’s zur Sonderseite Gastro Oberhausen

Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Den schönsten Biergarten? Unser Gastro-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden und versorgt Sie mit aktuellen News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet: Hier kostenlos anmelden

Die Beantragung der Briefwahlunterlagen (Wahlschein und Stimmzettel) in den Sofortwahlstellen ist noch bis Freitag, 13. Mai, 18 Uhr möglich. Die Öffnungszeiten der Sofortwahlstellen sind: In Alt-Oberhausen, Danziger Straße 11-13, von Montag bis Mittwoch zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr (am 13. Mai bis 18 Uhr). Im Technischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Montag bis Mittwoch zwischen 8 und 16 Uhr, am Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr, am Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr (am 13. Mai bis 18 Uhr). Im Rathaus Osterfeld, Bottroper Straße 183, von Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr (am 13. Mai bis 18 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen