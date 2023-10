Oberhausen: Vollsperrung an gleich zwei Kreuzungen

Oberhausen. An zwei Kreuzungen in Oberhausen läuft bald nichts mehr. Die Stadt startet ab dem 23. Oktober mit den nächsten Schritten ihrer Großbaustelle.

Für den Fahrbahnausbau und die sich anschließenden Fahrbahnmarkierungsarbeiten müssen die Kreuzung Duisburger Straße / Concordiastraße / Wilmsstraße sowie die Kreuzung Concordiastraße / Bebelstraße / Gustavstraße aus allen Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Dies teilte die Stadt soeben mit.

Die Vollsperrung beginnt am Montag, 23. Oktober 2023, und wird voraussichtlich am Donnerstag, 2. November 2023, wieder aufgehoben werden. An der Kreuzung Duisburger Straße / Hansastraße wird während der Vollsperrung eine abknickende Vorfahrt nach links in die Hansastraße eingerichtet.

Das Bero-Zentrum bleibt erreichbar

Das Bero-Zentrum an der Concordiastraße bleibt allerdings weiterhin erreichbar. Entsprechende Umleitungsstrecken und Hinweistafeln hat die Stadt großräumig eingerichtet.

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer erneut um Verständnis. Denn viel Geduld und starke Nerven müssen diese bereits seit Anfang Oktober aufbringen. Insbesondere der stark befahrene Knotenpunkt im Verlauf der Concordiastraße in Lirich führte immer wieder zu längeren Staus. Denn in diesem Abschnitt werden auch die Gehwege und die Fußgänger-Querungen umgebaut.

