Oberhausen: Virtual Reality soll bei Berufswahl helfen

Virtual-Reality-Brillen, kurz VR-Brillen, liegen kommenden Dienstag im „Place2be“ bereit. Damit sollen Jugendliche in die Arbeitswelt „eintauchen“. (Symbolbild)

Oberhausen. Bei einem Tag der offenen Tür im „Place2be“ am 14. März können sich Jugendliche über Berufe informieren – zum Beispiel mit einer VR-Brille.

Bei einem Tag der offenen Tür im Oberhausener Jugendzentrum „Place2be“ können Besucher mit einer VR-Brille Ausbildungsberufe kennen lernen. Durch die virtuelle Realität sollen Jugendliche in die Arbeitswelt „eintauchen“ können. Der Aktionstag findet am Dienstag, 14. März, von 14 bis 17.30 Uhr an der Lothringer Straße 20 statt.

Der Tag mit dem Motto „Zukunft safe? Sei ein Macher!“ wird vom Jugendbündnishaus Oberhausen organisiert. Darin arbeiten Jobcenter, Agentur für Arbeit, die Beratungsstelle Jugend und Beruf sowie die Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf zusammen. Ziel ist, Jugendliche und junge Erwachsene besser bei der Berufswahl zu beraten.

Vom 13. bis 19. März finden bundesweit Aktionen rund um das Thema Ausbildung statt. Neben der VR-Brille können Interessierte im Place2be kostenlos ihre Bewerbungsmappen prüfen lassen oder mit dem Bildungswegenavigator interaktiv die Bildungswege in Oberhausen und Umgebung kennenlernen. Außerdem werden Informationen zu den Themen Schule, Studium und Beruf angeboten.

