Oberhausen. Ein Autofahrer in Oberhausen überholt an einem Fußgängerüberweg, erfasst ein vierjähriges Kind und schleudert es mehrere Meter durch die Luft.

Oberhausen: Vierjähriger Junge bei Autounfall verletzt

Ein vierjähriger Junge ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen leicht verletzt worden. Ein Autofahrer überholte ein weiteres Fahrzeug an einem Fußgängerüberweg, erfasste das Kind frontal. Der Junge wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter nach vorne geschleudert.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 15 Uhr im Stadtteil Sterkrade. Ein Autofahrer bog von der Gymnasialstraße nach rechts auf die Steinbrinkstraße ein. Er hielt vor dem Fußgängerüberweg an, um Fußgänger über die Fahrbahn gehen zu lassen. Eine Frau mit ihren zwei Kindern ging los.

Doch dann überholte ein 38-Jähriger mit seinem Auto das bereits wartende Auto und stieß mit dem Kind zusammen. Ein Rettungswagen brachten den Jungen zur Behandlung in ein Krankenhaus.